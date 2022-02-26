https://arabic.sputniknews.com/20220226/الرئيس-البولندي-يدعو-إلى-ترشيح-أوكرانيا-لعضوية-الاتحاد-الأوروبي-فورا-1059195103.html
الرئيس البولندي يدعو إلى ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي فورا
الرئيس البولندي يدعو إلى ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي فورا
دعا الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم السبت، إلى ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي على الفور. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T14:33+0000
2022-02-26T14:33+0000
2022-02-26T14:33+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأكد دودا على تأييده لفكرة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، داعيًا إلى منحها صفة الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد فورا.وقال الرئيس البولندي في تغريدة على تويتر: "بولندا تؤيد تسريع مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".وأضاف: "يجب منح أوكرانيا صفة دولة مرشحة فورًا وبعد ذلك مباشرة تبدأ مباحثات العضوية".وتابع دودا أن أوكرانيا ستحصل على تمويلات من الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار.يأتي ذلك فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لليوم الثالث على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الجانب الأوكراني رفض العودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك بعد يوم واحد على مناشدة أطلقها الرئيس الأوكراني باللغة الروسية لموسكو لبدء مفاوضات.وقال بيسكوف بشأن رفض أوكرانيا التفاوض واستئناف العملية العسكرية: "بعد ظهر أمس، فيما يتعلق بالمفاوضات المرتقبة مع القيادة الأوكرانية، أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا (فلاديمير بوتين)، بوقف تقدم قوات الجيش الروسي".وتابع بيسكوف: "بما أن الجانب الأوكراني، في الواقع، رفض التفاوض، فقد استؤنف تقدم القوات الروسية بعد ظهر اليوم وفقا لخطة العملية".
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بولندا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
الرئيس البولندي يدعو إلى ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي فورا
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دعا الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم السبت، إلى ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي على الفور.
القاهرة - سبوتنيك
. وأكد دودا على تأييده لفكرة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، داعيًا إلى منحها صفة الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد فورا.
وقال الرئيس البولندي في تغريدة على تويتر: "بولندا تؤيد تسريع مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "يجب منح أوكرانيا صفة دولة مرشحة فورًا وبعد ذلك مباشرة تبدأ مباحثات العضوية".
وتابع دودا أن أوكرانيا ستحصل على تمويلات من الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار.
يأتي ذلك فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لليوم الثالث على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف
، أن الجانب الأوكراني رفض العودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك بعد يوم واحد على مناشدة أطلقها الرئيس الأوكراني باللغة الروسية لموسكو لبدء مفاوضات.
وقال بيسكوف بشأن رفض أوكرانيا التفاوض واستئناف العملية العسكرية: "بعد ظهر أمس، فيما يتعلق بالمفاوضات المرتقبة مع القيادة الأوكرانية، أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا (فلاديمير بوتين)، بوقف تقدم قوات الجيش الروسي".
وتابع بيسكوف: "بما أن الجانب الأوكراني، في الواقع، رفض التفاوض، فقد استؤنف تقدم القوات الروسية بعد ظهر اليوم وفقا لخطة العملية".