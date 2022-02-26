https://arabic.sputniknews.com/20220226/الرئيس-الفرنسي-يدعو-مجلس-الدفاع-لعقد-جلسة-عصر-اليوم-1059179897.html
الرئيس الفرنسي يدعو مجلس الدفاع لعقد جلسة عاجلة لمناقشة أزمة أوكرانيا
الرئيس الفرنسي يدعو مجلس الدفاع لعقد جلسة عاجلة لمناقشة أزمة أوكرانيا
أعلن قصر الرئاسة الفرنسي، الإليزيه، عن دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون مجلس الدفاع لعقد جلسة عاجلة عصر اليوم السبت. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T09:17+0000
2022-02-26T09:17+0000
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وحسب لوفيغارو، فقد أعلن الإليزيه صباح اليوم السبت، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعا لمجلس الدفاع "بشأن الوضع في أوكرانيا" في الساعة الخامسة مساء، مع احتدام القتال بين الجيشين الروسي والأوكراني في كييف.وكان الرئيس الفرنسي قد عاد إلى قصر الإليزيه بعد حضوره افتتاح المعرض الزراعي، حيث وعد المنظمات الزراعية بوضع "خطة مرنة" للتعامل مع العواقب الدائمة، ولا سيما الاقتصادية، للحرب في أوكرانيا.وأوضح ماكرون أن القيود التجارية الناتجة عن عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا ستؤثر على الصادرات الفرنسية مثل النبيذ والحبوب، بينما ستؤثر زيادة أخرى في أسعار الطاقة على تربية الماشية.ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن حكومته بصدد "بناء خطة صمود"، مضيفا أنه سيتم اتخاذ إجراءات لحماية المزارعين من ضغوط التكلفة وتعويض الإيرادات المفقودة.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/الإليزيه-ماكرون-يبذل-قصارى-جهده-لتجنب-اندلاع-صراع-كبير-في-أوكرانيا-ومستعد-لزيارة-روسيا-مجددا-1058881471.html
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أخبار فرنسا , روسيا, أخبار أوكرانيا
الرئيس الفرنسي يدعو مجلس الدفاع لعقد جلسة عاجلة لمناقشة أزمة أوكرانيا
09:17 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 09:29 GMT 26.02.2022) تابعنا عبر
أعلن قصر الرئاسة الفرنسي، الإليزيه، عن دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون مجلس الدفاع لعقد جلسة عاجلة عصر اليوم السبت.
وحسب لوفيغارو،
فقد أعلن الإليزيه صباح اليوم السبت، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعا لمجلس الدفاع "بشأن الوضع في أوكرانيا" في الساعة الخامسة مساء، مع احتدام القتال بين الجيشين الروسي والأوكراني في كييف.
وكان الرئيس الفرنسي
قد عاد إلى قصر الإليزيه بعد حضوره افتتاح المعرض الزراعي، حيث وعد المنظمات الزراعية بوضع "خطة مرنة" للتعامل مع العواقب الدائمة، ولا سيما الاقتصادية، للحرب في أوكرانيا.
وفي تصريحاته بالمعرض الزراعي قال ماكرون
: "الحرب في أوكرانيا والعقوبات الشديدة التي فرضتها القوى الغربية على روسيا ستكون لها عواقب طويلة الأمد وخطيرة على قطاع الزراعة الفرنسي، والذي يعد الأكبر في الاتحاد الأوروبي".
وأوضح ماكرون أن القيود التجارية الناتجة عن عقوبات الاتحاد
الأوروبي على روسيا ستؤثر على الصادرات الفرنسية مثل النبيذ والحبوب، بينما ستؤثر زيادة أخرى في أسعار الطاقة على تربية الماشية.
ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن حكومته بصدد "بناء خطة صمود"، مضيفا أنه سيتم اتخاذ إجراءات لحماية المزارعين من ضغوط التكلفة وتعويض الإيرادات المفقودة.