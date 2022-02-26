https://arabic.sputniknews.com/20220226/الزراعة-المصرية-ما-لدينا-من-القمح-وما-يتم-حصاده-في-أبريل-المقبل-يكفينا-من-9-إلى-10-أشهر-1059174884.html

الزراعة المصرية: ما لدينا من القمح وما يتم حصاده في أبريل المقبل يكفينا من 9 إلى 10 أشهر

الزراعة المصرية: ما لدينا من القمح وما يتم حصاده في أبريل المقبل يكفينا من 9 إلى 10 أشهر

أكدت وزارة الزراعة المصرية أن مخزون القمح الموجود في البلاد إضافة إلى ما سيتم حصاده في أبريل/نيسان المقبل، يمكن أن يكفي لمدة تتراوح من 9 إلى 10 شهور من الآن. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T07:01+0000

2022-02-26T07:01+0000

2022-02-26T07:01+0000

القمح

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وحسب تصريحات نقلها موقع مصراوي عن رئيس قسم القمح بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، رضا محمد علي، أكد أنه ومن قبل الأزمة الأوكرانية كان هناك مرور دائم على المساحات المزروعة في الأراضي القديمة أو الجديدة من أجل الحفاظ على القمح المحلي.وقال: "إجمالي الإنتاجية المتوقعة من الموسم الحالي من 4 إلي 5 ملايين طن بواقع 20 إردبًا في الفدان الواحد"، مؤكدا أن هذه الإنتاجية مع المخزون يمكن أن يؤمن احتياجاتنا "لمدة من 9 إلى 10 أشهر على الأقل".يشار إلى أن أسعار القمح العالمية وصلت صباح اليوم عند أعلى مستوى لها منذ 2012 إلى 9.26 دولار للبوشل (27.2 كيلو).وبينما تعد مصر أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تستورد ما يزيد على 12 مليون طن من القمح سنويا، وتمثل كلا من روسيا وأوكرانيا موردين رئيسيين للقمح إليها، فإنها تخشى مصر أن تتضرر وارداتها من القمح جراء اندلاع الحرب في شرق أوروبا بين أهم مصدري القمح لها، روسيا وأوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220223/مصر-نمتلك-حلولا-لتوفير-القمح-في-ظل-أزمة-أوكرانيا-1059069236.html

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القمح, أخبار مصر الآن, أخبار أوكرانيا