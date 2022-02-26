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https://arabic.sputniknews.com/20220226/السلطات-الإسرائيلية-تجبر-عائلة-فلسطينية-على-هدم-منزلها-بالقدس-1059209903.html
السلطات الإسرائيلية تجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها بالقدس
السلطات الإسرائيلية تجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها بالقدس
أجبرت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، عائلة فلسطينية على هدم منزلها في بلدة جبل المكبر في جنوب القدس المحتلة. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T21:41+0000
2022-02-26T21:48+0000
القدس
إسرائيل
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وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن عائلة أبو سنينة أجبرت على هدم منزلها القائم في البلدة منذ 7 سنوات، بعدما أخطرتها السلطات أمس بهدمه.وأشارت الوكالة إلى أن المنزل كان يؤوي 6 أفراد بينهم أطفال من عائلة أبو سنينة.ونقلت عن إياد أبو سنينة أن هذه هي المرة الثانية التي تضطر فيها العائلة إلى هدم منزل قامت ببنائه خلال أقل من 7 سنوات، لافتا إلى أنها هدمت منزلها قسرا في بلدة منطقة رأس العامود بالقدس عام 2015.وتواجه مئات المنازل الفلسطينية في جبل المكبر خطر الهدم خلال الأشهر المقبلة.يذكر أن الفلسطينيين بمدينة القدس يواجهون صعوبات عدة لاستخراج تراخيص بناء، بالإضافة إلى أنها تكلف عشرات الآلاف من الدولارات لكل شقة سكنية أو محل تجاري.
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القدس, إسرائيل

السلطات الإسرائيلية تجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها بالقدس

21:41 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 21:48 GMT 26.02.2022)
© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMAدورية للقوات الإسرائيلية أثناء قيامها بهدم منزل فلسطيني في قرية صور باهر تقع على جانبي الجدار الإسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل
دورية للقوات الإسرائيلية أثناء قيامها بهدم منزل فلسطيني في قرية صور باهر تقع على جانبي الجدار الإسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA
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أجبرت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، عائلة فلسطينية على هدم منزلها في بلدة جبل المكبر في جنوب القدس المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن عائلة أبو سنينة أجبرت على هدم منزلها القائم في البلدة منذ 7 سنوات، بعدما أخطرتها السلطات أمس بهدمه.
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وأشارت الوكالة إلى أن المنزل كان يؤوي 6 أفراد بينهم أطفال من عائلة أبو سنينة.
ونقلت عن إياد أبو سنينة أن هذه هي المرة الثانية التي تضطر فيها العائلة إلى هدم منزل قامت ببنائه خلال أقل من 7 سنوات، لافتا إلى أنها هدمت منزلها قسرا في بلدة منطقة رأس العامود بالقدس عام 2015.
وتواجه مئات المنازل الفلسطينية في جبل المكبر خطر الهدم خلال الأشهر المقبلة.
يذكر أن الفلسطينيين بمدينة القدس يواجهون صعوبات عدة لاستخراج تراخيص بناء، بالإضافة إلى أنها تكلف عشرات الآلاف من الدولارات لكل شقة سكنية أو محل تجاري.
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