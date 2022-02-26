https://arabic.sputniknews.com/20220226/السلع-التموينية-المصرية-تطلب-قمحا-للتوريد-بين-13-و26-أبريل-1059181590.html
السلع التموينية المصرية تطلب قمحا للتوريد بين 13 و26 أبريل
السلع التموينية المصرية تطلب قمحا للتوريد بين 13 و26 أبريل
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية طرح 26 مناقصة دولية اليوم السبت لشراء كمية غير محددة من القمح. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T10:01+0000
2022-02-26T10:01+0000
2022-02-26T10:01+0000
العالم العربي
مصر
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وذكرت الهيئة أن المناقصة تتطلب أن يكون التوريد بين 13 و26 أبريل/ نيسان المقبل. وأوضحت الهيئة أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 28 فبراير/ شباط الجاري وأن الدفع بخطابات عند الاطلاع.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/الزراعة-المصرية-ما-لدينا-من-القمح-وما-يتم-حصاده-في-أبريل-المقبل-يكفينا-من-9-إلى-10-أشهر-1059174884.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مصر
السلع التموينية المصرية تطلب قمحا للتوريد بين 13 و26 أبريل
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية طرح 26 مناقصة دولية اليوم السبت لشراء كمية غير محددة من القمح.
وذكرت الهيئة أن المناقصة تتطلب أن يكون التوريد بين 13 و26 أبريل/ نيسان المقبل.
وأوضحت الهيئة أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 28 فبراير/ شباط الجاري وأن الدفع بخطابات عند الاطلاع.