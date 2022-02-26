https://arabic.sputniknews.com/20220226/السلع-التموينية-المصرية-تطلب-قمحا-للتوريد-بين-13-و26-أبريل-1059181590.html

السلع التموينية المصرية تطلب قمحا للتوريد بين 13 و26 أبريل

السلع التموينية المصرية تطلب قمحا للتوريد بين 13 و26 أبريل

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية طرح 26 مناقصة دولية اليوم السبت لشراء كمية غير محددة من القمح. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

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2022-02-26T10:01+0000

العالم العربي

مصر

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وذكرت الهيئة أن المناقصة تتطلب أن يكون التوريد بين 13 و26 أبريل/ نيسان المقبل. وأوضحت الهيئة أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 28 فبراير/ شباط الجاري وأن الدفع بخطابات عند الاطلاع.

https://arabic.sputniknews.com/20220226/الزراعة-المصرية-ما-لدينا-من-القمح-وما-يتم-حصاده-في-أبريل-المقبل-يكفينا-من-9-إلى-10-أشهر-1059174884.html

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