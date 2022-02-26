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https://arabic.sputniknews.com/20220226/السلع-التموينية-المصرية-تطلب-قمحا-للتوريد-بين-13-و26-أبريل-1059181590.html
السلع التموينية المصرية تطلب قمحا للتوريد بين 13 و26 أبريل
السلع التموينية المصرية تطلب قمحا للتوريد بين 13 و26 أبريل
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية طرح 26 مناقصة دولية اليوم السبت لشراء كمية غير محددة من القمح. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
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العالم العربي
مصر
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وذكرت الهيئة أن المناقصة تتطلب أن يكون التوريد بين 13 و26 أبريل/ نيسان المقبل. وأوضحت الهيئة أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 28 فبراير/ شباط الجاري وأن الدفع بخطابات عند الاطلاع.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/الزراعة-المصرية-ما-لدينا-من-القمح-وما-يتم-حصاده-في-أبريل-المقبل-يكفينا-من-9-إلى-10-أشهر-1059174884.html
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العالم العربي, مصر

السلع التموينية المصرية تطلب قمحا للتوريد بين 13 و26 أبريل

10:01 GMT 26.02.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية طرح 26 مناقصة دولية اليوم السبت لشراء كمية غير محددة من القمح.
وذكرت الهيئة أن المناقصة تتطلب أن يكون التوريد بين 13 و26 أبريل/ نيسان المقبل.
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
الزراعة المصرية: ما لدينا من القمح وما يتم حصاده في أبريل المقبل يكفينا من 9 إلى 10 أشهر
07:01 GMT
وأوضحت الهيئة أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 28 فبراير/ شباط الجاري وأن الدفع بخطابات عند الاطلاع.
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