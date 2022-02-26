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https://arabic.sputniknews.com/20220226/السيسي-يصدر-أمرا-عاجلا-بشأن-الفنان-سمير-صبري-ونقابة-المهن-التمثيلية-تشكره-1059190207.html
السيسي يصدر أمرا عاجلا بشأن الفنان سمير صبري... ونقابة المهن التمثيلية تشكره
السيسي يصدر أمرا عاجلا بشأن الفنان سمير صبري... ونقابة المهن التمثيلية تشكره
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة، إثر أزمة صحية يعاني منها الأخير. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T12:49+0000
2022-02-26T12:49+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وأعربت نقابة المهن التمثيلية، عن شكرها وتقديرها للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بالحالة الصحية للفنان الكبير.وقالت النقابة في بيان لها: "بيان من فناني مصر.. إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، باسمي وباسم جموع فناني مصر أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمر برعايته السامية للفنان سمير صبري مؤكدا على موقفه الداعم للفن والفنانين المصريين الذين أعلن فخامته شمولهم برعايته ليعكس رؤيته المستنيرة لدور الفنون في النهوض بثقافة الشعوب وبناء الإنسان".تجدر الإشارة إلى أن الفنان المصري سمير صبري يعاني حاليا من أزمة صحية في القلب من المقرر أن يجري على إثرها عملية جراحية.وكان سمير صبري قد طلب من جمهوره الدعاء له، لخضوعه لعملية جراحية صعبة في القلب خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك في أكثر من مداخلة هاتفية بالبرامج الفضائية خلال اليومين الماضيين.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/دنيا-سمير-غانم-تكشف-عن-معلومة-بشأن-سمير-صبري-لا-يعرفها-الكثيرون-1053335573.html
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أخبار الفنانين في مصر

السيسي يصدر أمرا عاجلا بشأن الفنان سمير صبري... ونقابة المهن التمثيلية تشكره

12:49 GMT 26.02.2022
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh الممثل المصري، سمير صبري خلال مهرجان القاهرة السينمائي الـ 39، مصر 21 نوفمبر/ كانون الأول 2017
 الممثل المصري، سمير صبري خلال مهرجان القاهرة السينمائي الـ 39، مصر 21 نوفمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة، إثر أزمة صحية يعاني منها الأخير.
وأعربت نقابة المهن التمثيلية، عن شكرها وتقديرها للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بالحالة الصحية للفنان الكبير.
الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
دنيا سمير غانم تكشف عن معلومة بشأن سمير صبري "لا يعرفها الكثيرون"
27 نوفمبر 2021, 16:42 GMT
وقالت النقابة في بيان لها: "بيان من فناني مصر.. إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، باسمي وباسم جموع فناني مصر أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمر برعايته السامية للفنان سمير صبري مؤكدا على موقفه الداعم للفن والفنانين المصريين الذين أعلن فخامته شمولهم برعايته ليعكس رؤيته المستنيرة لدور الفنون في النهوض بثقافة الشعوب وبناء الإنسان".
تجدر الإشارة إلى أن الفنان المصري سمير صبري يعاني حاليا من أزمة صحية في القلب من المقرر أن يجري على إثرها عملية جراحية.
وكان سمير صبري قد طلب من جمهوره الدعاء له، لخضوعه لعملية جراحية صعبة في القلب خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك في أكثر من مداخلة هاتفية بالبرامج الفضائية خلال اليومين الماضيين.
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