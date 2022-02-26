https://arabic.sputniknews.com/20220226/العراق-يعتزم-تقديم-الدعم-لأفراد-الجالية-في-أوكرانيا-بالتنسيق-مع-بولندا-1059194677.html

العراق يعتزم تقديم الدعم لأفراد الجالية في أوكرانيا بالتنسيق مع بولندا

العراق يعتزم تقديم الدعم لأفراد الجالية في أوكرانيا بالتنسيق مع بولندا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم السبت، أن العراق يعمل حالياً مع بولندا لتقديم الدعم لأفراد الجالية العراقية الذين يريدون مغادرة أوكرانيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T14:17+0000

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وبحسب وكالة الأنباء العراقية، قال الصحاف في بيان إن "سفارة جمهورية العراق في بولندا تنسق مع السلطات البولندية وحرس الحدود لتقديم الدعم لأفراد الجالية ممن يتمكنون من الخروج من أوكرانيا".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن "وزارة الخارجيّة تتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث في أوكرانيا وانعكاسات ذلك على أمن وسلامة الجالية العراقيّة الكريمة"، لافتاً الى أن "الوزارة أصدرت بياناً بتاريخ 2022/2/12 حثّت فيه الجالية العراقية على إمكانيّة مغادرة الأراضي الأوكرانيّة نتيجة تطورات المشهد هناك، توخيّاً لأمنهم وسلامتهم".وأشار الصحاف إلى أن "وزير الخارجيّة أجرى اتصالاً هاتفياً بالقائم بالأعمال العراقي بتاريخ 2022/2/24 وتابع خلال الاتصال أوضاع الجالية العراقيّة والكوادر العاملة في السفارة ودعا لبذل الجهود الممكنة في ظلِّ الوضع الراهن بما يكفل أمن وسلامة العراقيين، مبينا أنه "وبتوجيه من وزير الخارجيّة تمَّ اتخاذ جملة خطوات لتأمين مبنى السفارة العراقيّة في كييف وبالتنسيق مع السلطات هناك". وأوضح أن "سفارة العراق في كييف تواصلُ عملها في ظلِّ ظروف استثنائيّة ولم تتلق طلباً من الجالية العراقية في أوكرانيا لمغادرتها"، مضيفا أن "عدد الجالية العراقية في أوكرانيا يبلغ (5537) فرداً من بينهم (450) طالباً يتوزعون على 37 جامعة".وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها ستمنح تأشيرات الدخول فورا للأوكرانيات زوجات العراقيين وأبنائهم، وقالت الوزارة في بيان: "وجهنا سفاراتنا في روسيا وبولندا والمجر ورومانيا بفتح خطوط ساخنة لتلقي المكالمات من أولئك الذين يمكنهم مغادرة أوكرانيا لتقديم الخدمة لهم".

https://arabic.sputniknews.com/20220226/العراق-يتخذ-إجراء-بشأن-زوجات-العراقيين-وأبنائهم-في-أوكرانيا-1059177572.html

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