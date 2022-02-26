https://arabic.sputniknews.com/20220226/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مبنى-سكنيا-في-كييف-بصاروخ-خطأ-فيديو-1059179665.html
القوات الأوكرانية تستهدف مبنى سكنيا في كييف بصاروخ خطأ... فيديو
القوات الأوكرانية تستهدف مبنى سكنيا في كييف بصاروخ خطأ... فيديو
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، بأن صاروخا أطلقته القوات المسلحة الأوكرانية أصاب مبنى سكنيا في العاصمة كييف عن طريق الخطأ. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T09:13+0000
2022-02-26T09:13+0000
2022-02-26T09:14+0000
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وأعلن محافظ كييف، فيتالي كليتشكو، بمنصة التواصل الاجتماعي أن صاروخا تابعا للجيش الأوكراني أصاب مبنى سكنيا كبيرا في شارع لوبانوفسكي في العاصمة الأوكرانية كييف.من جهتها، أفادت دائرة الطوارئ الأوكرانية أن القذيفة أصابت مبنى سكنيا وجرى إخلاؤه بسرعة واقتصر الحادث على الخسائر المادية دون وجود خسائر بالأرواح.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
القوات الأوكرانية تستهدف مبنى سكنيا في كييف بصاروخ خطأ... فيديو
09:13 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 09:14 GMT 26.02.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، بأن صاروخا أطلقته القوات المسلحة الأوكرانية أصاب مبنى سكنيا في العاصمة كييف عن طريق الخطأ.
وأعلن محافظ كييف، فيتالي كليتشكو، بمنصة التواصل الاجتماعي أن صاروخا تابعا للجيش الأوكراني أصاب مبنى سكنيا كبيرا في شارع لوبانوفسكي في العاصمة الأوكرانية كييف.
من جهتها، أفادت دائرة الطوارئ الأوكرانية أن القذيفة أصابت مبنى سكنيا وجرى إخلاؤه بسرعة واقتصر الحادث على الخسائر المادية دون وجود خسائر بالأرواح.