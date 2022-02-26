https://arabic.sputniknews.com/20220226/المتحدث-السابق-باسم-الجيش-الإسرائيلي-يطالب-بتعيين-نتنياهو-وسيطا-بين-روسيا-وأوكرانيا-1059210060.html
المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي يطالب بتعيين نتنياهو وسيطا بين روسيا وأوكرانيا
المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي يطالب بتعيين نتنياهو وسيطا بين روسيا وأوكرانيا
طالب الجنرال رونين مينليس، المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي بتعيين زعيم المعارضة الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو، وسيطا بين روسيا وأوكرانيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T21:48+0000
2022-02-26T21:48+0000
2022-02-26T21:48+0000
تغطية أحداث دونباس
بنيامين نتنياهو
أخبار العالم الآن
روسيا
فلاديمير بوتين
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ونشر مينليس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، طالب فيها بلاده بتعيين زعيم المعارضة الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو، وسيطا بين روسيا وأكرانيا.وعزا المسؤول الإسرائيلي العسكري السابق هذا الأمر إلى كون نتنياهو يتمتع بعلاقات طيبة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأنه رأى بنفسه مدى قوة العلاقة بين الشخصين، خاصة إذا كان لدى إسرائيل فرصة للتأثير على هذا الحدث من خلاله، على حد قوله.استبعد السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا ميخال برودسكي، إمكانية استضافة بلاده محادثات بين موسكو وكييف في الوقت الراهن، بناء على طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس، 24 شباط/فبراير، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ وأشار إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, روسيا, فلاديمير بوتين
المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي يطالب بتعيين نتنياهو وسيطا بين روسيا وأوكرانيا
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طالب الجنرال رونين مينليس، المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي بتعيين زعيم المعارضة الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو، وسيطا بين روسيا وأوكرانيا.
ونشر مينليس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، طالب فيها بلاده بتعيين زعيم المعارضة الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو، وسيطا بين روسيا وأكرانيا.
وعزا المسؤول الإسرائيلي العسكري السابق هذا الأمر إلى كون نتنياهو يتمتع بعلاقات طيبة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأنه رأى بنفسه مدى قوة العلاقة بين الشخصين، خاصة إذا كان لدى إسرائيل فرصة للتأثير على هذا الحدث من خلاله، على حد قوله.
استبعد السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا ميخال برودسكي
، إمكانية استضافة بلاده محادثات بين موسكو وكييف في الوقت الراهن، بناء على طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس، 24 شباط/فبراير، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ وأشار إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص
الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.