https://arabic.sputniknews.com/20220226/الهند-تدعم-مبادرات-استخدام-احتياطيات-النفط-الاستراتيجية-لتهدئة-الأسعار-1059187555.html
الهند تدعم مبادرات استخدام احتياطيات النفط الاستراتيجية لتهدئة الأسعار
الهند تدعم مبادرات استخدام احتياطيات النفط الاستراتيجية لتهدئة الأسعار
قال بيان حكومي، اليوم السبت، إن الهند تراقب عن كثب أسواق الطاقة العالمية والاضطرابات المحتملة في إمدادات الطاقة نتيجة لتطور الوضع الجيوسياسي. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T12:01+0000
2022-02-26T12:01+0000
2022-02-26T12:01+0000
العالم
أخبار الهند اليوم
سوق النفط
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وأضاف البيان أن الهند ملتزمة بدعم مبادرات السحب من احتياطيات البترول الاستراتيجية للتخفيف من تقلبات السوق وتهدئة الارتفاع في أسعار النفط الخام، بحسب "رويترز".وكان خبراء طاقة واقتصاد قد أكدوا، أمس الجمعة، أن روسيا لم تقدم على أية خطوة من شأنها أن تزيد أسعار الطاقة حتى الآن فيما يتعلق بإمدادات الطاقة لأوروبا، وأن الارتفاعات الحالية لحظية، حيث أن الإنتاج يتناسب مع الطلب.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/وزير-إيراني-لدى-روسيا-وإيران-وقطر-احتياطيات-غاز-كبيرة-ولا-يمكن-التنبؤ-بمستقبل-السوق-1058978455.html
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العالم, أخبار الهند اليوم, سوق النفط
الهند تدعم مبادرات استخدام احتياطيات النفط الاستراتيجية لتهدئة الأسعار
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قال بيان حكومي، اليوم السبت، إن الهند تراقب عن كثب أسواق الطاقة العالمية والاضطرابات المحتملة في إمدادات الطاقة نتيجة لتطور الوضع الجيوسياسي.
وأضاف البيان أن الهند ملتزمة بدعم مبادرات السحب من احتياطيات البترول الاستراتيجية للتخفيف من تقلبات السوق وتهدئة الارتفاع في أسعار النفط الخام، بحسب "رويترز".
وكان خبراء طاقة واقتصاد
قد أكدوا، أمس الجمعة، أن روسيا لم تقدم على أية خطوة من شأنها أن تزيد أسعار الطاقة حتى الآن فيما يتعلق بإمدادات الطاقة لأوروبا، وأن الارتفاعات الحالية لحظية، حيث أن الإنتاج يتناسب مع الطلب.