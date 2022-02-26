https://arabic.sputniknews.com/20220226/الهند-تدعم-مبادرات-استخدام-احتياطيات-النفط-الاستراتيجية-لتهدئة-الأسعار-1059187555.html

الهند تدعم مبادرات استخدام احتياطيات النفط الاستراتيجية لتهدئة الأسعار

الهند تدعم مبادرات استخدام احتياطيات النفط الاستراتيجية لتهدئة الأسعار

قال بيان حكومي، اليوم السبت، إن الهند تراقب عن كثب أسواق الطاقة العالمية والاضطرابات المحتملة في إمدادات الطاقة نتيجة لتطور الوضع الجيوسياسي. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T12:01+0000

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وأضاف البيان أن الهند ملتزمة بدعم مبادرات السحب من احتياطيات البترول الاستراتيجية للتخفيف من تقلبات السوق وتهدئة الارتفاع في أسعار النفط الخام، بحسب "رويترز".وكان خبراء طاقة واقتصاد قد أكدوا، أمس الجمعة، أن روسيا لم تقدم على أية خطوة من شأنها أن تزيد أسعار الطاقة حتى الآن فيما يتعلق بإمدادات الطاقة لأوروبا، وأن الارتفاعات الحالية لحظية، حيث أن الإنتاج يتناسب مع الطلب.

https://arabic.sputniknews.com/20220222/وزير-إيراني-لدى-روسيا-وإيران-وقطر-احتياطيات-غاز-كبيرة-ولا-يمكن-التنبؤ-بمستقبل-السوق-1058978455.html

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