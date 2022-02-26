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https://arabic.sputniknews.com/20220226/اليابان-تدرس-فرض-عقوبات-على-بيلاروسيا-1059172609.html
اليابان تدرس فرض عقوبات على بيلاروسيا
اليابان تدرس فرض عقوبات على بيلاروسيا
قال مسؤولان بالحكومة اليابانية، اليوم السبت، إن اليابان تدرس فرض عقوبات اقتصادية على بيلاروسيا، لدعمها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T04:44+0000
2022-02-26T04:44+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار بيلاروسيا اليوم
اليابان
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ولم تتضح على الفور هوية الأفراد أو الكيانات التي ستسهدفها العقوبات.وقال المسؤولان، إن طوكيو ستنسق الأمر مع أعضاء آخرين في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، وفقا لوكالة رويترز.وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية عن التعليق. ولم يتسن على الفور الوصول إلى مكتب رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للتعليق.كانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت في وقت سابق، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بيلاروسيا لمساندتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تشمل 24 من الأفراد والكيانات.وأعلنت اليابان فرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا.كان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قال أمس الجمعة، إن الغرب سحب قواته لمسافة أبعد عن الحدود مع بيلاروسيا، مشيرا إلى أن مينسك وموسكو لا تخافان العقوبات الغربية.وقال لوكاشينكو حول العقوبات الغربية على موسكو ومينسك، "لا يوجد خوف، هناك موارد، لن نموت".
https://arabic.sputniknews.com/20220225/لوكاشينكو-الغرب-سحب-قواته-بشكل-أكبر-من-الحدود-مع-بيلاروسيا-1059164970.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم, اليابان

اليابان تدرس فرض عقوبات على بيلاروسيا

04:44 GMT 26.02.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / POOL
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قال مسؤولان بالحكومة اليابانية، اليوم السبت، إن اليابان تدرس فرض عقوبات اقتصادية على بيلاروسيا، لدعمها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ولم تتضح على الفور هوية الأفراد أو الكيانات التي ستسهدفها العقوبات.
وقال المسؤولان، إن طوكيو ستنسق الأمر مع أعضاء آخرين في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، وفقا لوكالة رويترز.
وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية عن التعليق. ولم يتسن على الفور الوصول إلى مكتب رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للتعليق.
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
تغطية أحداث دونباس
لوكاشينكو: الغرب يبعد قواته عن الحدود مع بيلاروسيا والعقوبات لا تخيفنا
أمس, 19:25 GMT
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت في وقت سابق، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بيلاروسيا لمساندتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تشمل 24 من الأفراد والكيانات.
وأعلنت اليابان فرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا.
كان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قال أمس الجمعة، إن الغرب سحب قواته لمسافة أبعد عن الحدود مع بيلاروسيا، مشيرا إلى أن مينسك وموسكو لا تخافان العقوبات الغربية.
وقال لوكاشينكو حول العقوبات الغربية على موسكو ومينسك، "لا يوجد خوف، هناك موارد، لن نموت".
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- سبوتنيك عربيمستجدات العملية العسكرية الروسية في دونباس24 فبراير, 09:22 GMT
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