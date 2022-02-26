https://arabic.sputniknews.com/20220226/اليابان-تدرس-فرض-عقوبات-على-بيلاروسيا-1059172609.html
اليابان تدرس فرض عقوبات على بيلاروسيا
اليابان تدرس فرض عقوبات على بيلاروسيا
قال مسؤولان بالحكومة اليابانية، اليوم السبت، إن اليابان تدرس فرض عقوبات اقتصادية على بيلاروسيا، لدعمها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T04:44+0000
2022-02-26T04:44+0000
2022-02-26T04:44+0000
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أخبار بيلاروسيا اليوم
اليابان
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ولم تتضح على الفور هوية الأفراد أو الكيانات التي ستسهدفها العقوبات.وقال المسؤولان، إن طوكيو ستنسق الأمر مع أعضاء آخرين في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، وفقا لوكالة رويترز.وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية عن التعليق. ولم يتسن على الفور الوصول إلى مكتب رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للتعليق.كانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت في وقت سابق، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بيلاروسيا لمساندتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تشمل 24 من الأفراد والكيانات.وأعلنت اليابان فرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا.كان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قال أمس الجمعة، إن الغرب سحب قواته لمسافة أبعد عن الحدود مع بيلاروسيا، مشيرا إلى أن مينسك وموسكو لا تخافان العقوبات الغربية.وقال لوكاشينكو حول العقوبات الغربية على موسكو ومينسك، "لا يوجد خوف، هناك موارد، لن نموت".
https://arabic.sputniknews.com/20220225/لوكاشينكو-الغرب-سحب-قواته-بشكل-أكبر-من-الحدود-مع-بيلاروسيا-1059164970.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم, اليابان
اليابان تدرس فرض عقوبات على بيلاروسيا
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قال مسؤولان بالحكومة اليابانية، اليوم السبت، إن اليابان تدرس فرض عقوبات اقتصادية على بيلاروسيا، لدعمها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال المسؤولان، إن طوكيو ستنسق الأمر مع أعضاء آخرين في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، وفقا لوكالة رويترز.
وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية عن التعليق. ولم يتسن على الفور الوصول إلى مكتب رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للتعليق.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت في وقت سابق، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بيلاروسيا لمساندتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تشمل 24 من الأفراد والكيانات.
وأعلنت اليابان فرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا.
كان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قال أمس الجمعة، إن الغرب سحب قواته لمسافة أبعد عن الحدود مع بيلاروسيا
، مشيرا إلى أن مينسك وموسكو لا تخافان العقوبات الغربية.
وقال لوكاشينكو حول العقوبات الغربية على موسكو ومينسك، "لا يوجد خوف، هناك موارد، لن نموت".