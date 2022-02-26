https://arabic.sputniknews.com/20220226/بايدن-البديل-عن-فرض-عقوبات-على-روسيا-كان-سيشعل-حربا-عالمية-ثالثة-1059203501.html

بايدن: البديل عن فرض عقوبات على روسيا كان سيشعل "حربا عالمية ثالثة"

بايدن: البديل عن فرض عقوبات على روسيا كان سيشعل "حربا عالمية ثالثة"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن البديل الوحيد للعقوبات الواسعة التي فرضتها واشنطن ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا هو "بدء حرب عالمية... 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T18:32+0000

2022-02-26T18:32+0000

2022-02-26T18:32+0000

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موسكو- سبوتنيك. وأكد بايدن، في مقابلة تلفزيونية: "لديك خياران إما بدء حرب عالمية ثالثة والذهاب إلى حرب مع روسيا، أو التأكد من أن الدولة التي تتصرف بشكل مخالف للقانون الدولي ينتهي بها الأمر بدفع ثمن قيامها بذلك".وأشار بايدن إلى أنه "لا توجد عقوبات فورية ولكن روسيا ستدفع ثمنًا باهظا لأفعالها على المدى القصير وأيضا على المدى الطويل".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، إنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة شن حرب ضد روسيا ولن يتم نشر أي قوات أمريكية في أوكرانيا.وكان بايدن أكد أن بلاده لن ترسل قوات إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب نظام زيلينسكي الذي نصبه الغرب في انقلاب عام 2014، كما استبعد بايدن إرسال قوات إلى أوكرانيا لإنقاذ المواطنين الأمريكيين، إذا تطلب الأمر ذلك، وسحب بالفعل قوات بلاده التي كانت تعمل في البلاد من مستشارين ومراقبين عسكريين.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220225/البيت-الأبيض-ليس-من-مصلحة-الولايات-شن-حرب-ضد-روسيا-ولن-نرسل-قوات-إلى-أوكرانيا-1059168749.html

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جو بايدن, روسيا, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين