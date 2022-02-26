https://arabic.sputniknews.com/20220226/بايدن-يقضي-عطلة-نهاية-الأسبوع-في-ديلاوير-مع-احتدام-الحرب-في-أوكرانيا-1059189729.html

بايدن يقضي عطلة نهاية الأسبوع في ديلاوير مع احتدام الحرب في أوكرانيا

بايدن يقضي عطلة نهاية الأسبوع في ديلاوير مع احتدام الحرب في أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقضي عطلة نهاية الأسبوع في مدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تسارع... 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T12:39+0000

2022-02-26T12:39+0000

2022-02-26T12:39+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1056343845_0:0:1417:798_1920x0_80_0_0_8a7d2654eb5502ad8c6473e860984dd4.jpg

وأفادت صحيفة "نيويورك بوست"، أنه تم تصوير الرئيس الأمريكي، 79 عاما، والسيدة الأولى جيل بايدن، 70 عاما، على متن طائرة هليكوبتر من طراز "مارين وان" في رحلة قصيرة لمسافة 100 ميل إلى المنزل، أمس الجمعة.وتشير الصحيفة إلى أن بايدن كان قد أمضى 28 في المئة من سنته الأولى كرئيس في ولاية ديلاوير، ما أثار حفيظة النقاد الذين يزعمون أن إدارته ليست شفافة بشأن أنشطته البعيدة عن شارع بنسلفانيا.وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، قد قالت في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، إنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة شن حرب ضد روسيا ولن يتم نشر أي قوات أمريكية في أوكرانيا. جاء ذلك بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي، بأن تدافع الولايات المتحدة عن كل الأراضي التابعة لحلف شمال الأطلسي، كما أمر بنشر المزيد من القوات في أوروبا.

https://arabic.sputniknews.com/20220225/البيت-الأبيض-ليس-من-مصلحة-الولايات-شن-حرب-ضد-روسيا-ولن-نرسل-قوات-إلى-أوكرانيا-1059168749.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن