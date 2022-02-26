https://arabic.sputniknews.com/20220226/بايدن-يقضي-عطلة-نهاية-الأسبوع-في-ديلاوير-مع-احتدام-الحرب-في-أوكرانيا-1059189729.html
بايدن يقضي عطلة نهاية الأسبوع في ديلاوير مع احتدام الحرب في أوكرانيا
بايدن يقضي عطلة نهاية الأسبوع في ديلاوير مع احتدام الحرب في أوكرانيا
أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقضي عطلة نهاية الأسبوع في مدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تسارع... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T12:39+0000
2022-02-26T12:39+0000
2022-02-26T12:39+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1056343845_0:0:1417:798_1920x0_80_0_0_8a7d2654eb5502ad8c6473e860984dd4.jpg
وأفادت صحيفة "نيويورك بوست"، أنه تم تصوير الرئيس الأمريكي، 79 عاما، والسيدة الأولى جيل بايدن، 70 عاما، على متن طائرة هليكوبتر من طراز "مارين وان" في رحلة قصيرة لمسافة 100 ميل إلى المنزل، أمس الجمعة.وتشير الصحيفة إلى أن بايدن كان قد أمضى 28 في المئة من سنته الأولى كرئيس في ولاية ديلاوير، ما أثار حفيظة النقاد الذين يزعمون أن إدارته ليست شفافة بشأن أنشطته البعيدة عن شارع بنسلفانيا.وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، قد قالت في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، إنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة شن حرب ضد روسيا ولن يتم نشر أي قوات أمريكية في أوكرانيا. جاء ذلك بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي، بأن تدافع الولايات المتحدة عن كل الأراضي التابعة لحلف شمال الأطلسي، كما أمر بنشر المزيد من القوات في أوروبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/البيت-الأبيض-ليس-من-مصلحة-الولايات-شن-حرب-ضد-روسيا-ولن-نرسل-قوات-إلى-أوكرانيا-1059168749.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1056343845_0:0:1259:944_1920x0_80_0_0_3f6323f541c4d868ddb136f53a586f66.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
بايدن يقضي عطلة نهاية الأسبوع في ديلاوير مع احتدام الحرب في أوكرانيا
تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقضي عطلة نهاية الأسبوع في مدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تسارع مجريات الأحداث في أوكرانيا.
وأفادت صحيفة "نيويورك بوست"
، أنه تم تصوير الرئيس الأمريكي، 79 عاما، والسيدة الأولى جيل بايدن، 70 عاما، على متن طائرة هليكوبتر من طراز "مارين وان" في رحلة قصيرة لمسافة 100 ميل إلى المنزل، أمس الجمعة.
وتشير الصحيفة إلى أن بايدن كان قد أمضى 28 في المئة من سنته الأولى كرئيس في ولاية ديلاوير، ما أثار حفيظة النقاد الذين يزعمون أن إدارته ليست شفافة بشأن أنشطته البعيدة عن شارع بنسلفانيا.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، قد قالت في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، إنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة شن حرب ضد روسيا ولن يتم نشر أي قوات أمريكية في أوكرانيا.
جاء ذلك بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي، بأن تدافع الولايات المتحدة عن كل الأراضي التابعة لحلف شمال الأطلسي
، كما أمر بنشر المزيد من القوات في أوروبا.