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بايدن يقضي عطلة نهاية الأسبوع في ديلاوير مع احتدام الحرب في أوكرانيا
بايدن يقضي عطلة نهاية الأسبوع في ديلاوير مع احتدام الحرب في أوكرانيا
أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقضي عطلة نهاية الأسبوع في مدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تسارع... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T12:39+0000
2022-02-26T12:39+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وأفادت صحيفة "نيويورك بوست"، أنه تم تصوير الرئيس الأمريكي، 79 عاما، والسيدة الأولى جيل بايدن، 70 عاما، على متن طائرة هليكوبتر من طراز "مارين وان" في رحلة قصيرة لمسافة 100 ميل إلى المنزل، أمس الجمعة.وتشير الصحيفة إلى أن بايدن كان قد أمضى 28 في المئة من سنته الأولى كرئيس في ولاية ديلاوير، ما أثار حفيظة النقاد الذين يزعمون أن إدارته ليست شفافة بشأن أنشطته البعيدة عن شارع بنسلفانيا.وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، قد قالت في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، إنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة شن حرب ضد روسيا ولن يتم نشر أي قوات أمريكية في أوكرانيا. جاء ذلك بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي، بأن تدافع الولايات المتحدة عن كل الأراضي التابعة لحلف شمال الأطلسي، كما أمر بنشر المزيد من القوات في أوروبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/البيت-الأبيض-ليس-من-مصلحة-الولايات-شن-حرب-ضد-روسيا-ولن-نرسل-قوات-إلى-أوكرانيا-1059168749.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

بايدن يقضي عطلة نهاية الأسبوع في ديلاوير مع احتدام الحرب في أوكرانيا

12:39 GMT 26.02.2022
© REUTERS / ELIZABETH FRANTZالرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزوجته، جيل بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزوجته، جيل بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / ELIZABETH FRANTZ
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أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقضي عطلة نهاية الأسبوع في مدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تسارع مجريات الأحداث في أوكرانيا.
وأفادت صحيفة "نيويورك بوست"، أنه تم تصوير الرئيس الأمريكي، 79 عاما، والسيدة الأولى جيل بايدن، 70 عاما، على متن طائرة هليكوبتر من طراز "مارين وان" في رحلة قصيرة لمسافة 100 ميل إلى المنزل، أمس الجمعة.
وتشير الصحيفة إلى أن بايدن كان قد أمضى 28 في المئة من سنته الأولى كرئيس في ولاية ديلاوير، ما أثار حفيظة النقاد الذين يزعمون أن إدارته ليست شفافة بشأن أنشطته البعيدة عن شارع بنسلفانيا.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال حديث هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
تغطية أحداث دونباس
البيت الأبيض: ليس من مصلحة واشنطن شن حرب ضد روسيا ولن نرسل قوات إلى أوكرانيا
أمس, 21:50 GMT
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، قد قالت في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، إنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة شن حرب ضد روسيا ولن يتم نشر أي قوات أمريكية في أوكرانيا.
جاء ذلك بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي، بأن تدافع الولايات المتحدة عن كل الأراضي التابعة لحلف شمال الأطلسي، كما أمر بنشر المزيد من القوات في أوروبا.
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