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https://arabic.sputniknews.com/20220226/بريميرليغ-تأجيل-مباراة-برايتون-وأستون-فيلا-بسبب-مشاكل-مرورية-1059197450.html
"بريميرليغ"... تأجيل مباراة برايتون وأستون فيلا بسبب "مشاكل مرورية"
"بريميرليغ"... تأجيل مباراة برايتون وأستون فيلا بسبب "مشاكل مرورية"
تأجل انطلاق مباراة "برايتون" على أرضه ضد "أستون فيلا" في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ" بسبب "مشاكل مرورية"، حالت دون وصول فريق المدرب ستيفن... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T15:33+0000
2022-02-26T15:34+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
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ستبدأ المباراة في الساعة 3.30 مساء بالتوقيق المحلي، بعد أن كان من المقرر أن تبدأ في الساعة 3 مساء، بحسب موقع theathletic.ووصلت حافلة "أستون فيلا" إلى الملعب فقط عند الساعة 2:30 مساء. يحتاج اللاعبون إلى 45 دقيقة على الأقل لإكمال الإحماء والاستعداد للمباراة.وقال فيلا في بيان قصير نُشر على تويتر: "لقد تأخر انطلاق المباراة بسبب مشاكل في حركة المرور. مزيد من المعلومات حول وقت الانطلاق الجديد سيتم نشرها في الوقت المناسب".ويحتل برايتون المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل فيلا المركز الثالث عشر.
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أخبار الدوري الإنجليزي

"بريميرليغ"... تأجيل مباراة برايتون وأستون فيلا بسبب "مشاكل مرورية"

15:33 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 15:34 GMT 26.02.2022)
© REUTERS / LAURENCE GRIFFITHSرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / LAURENCE GRIFFITHS
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تأجل انطلاق مباراة "برايتون" على أرضه ضد "أستون فيلا" في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ" بسبب "مشاكل مرورية"، حالت دون وصول فريق المدرب ستيفن جيرارد في الموعد المحدد.
ستبدأ المباراة في الساعة 3.30 مساء بالتوقيق المحلي، بعد أن كان من المقرر أن تبدأ في الساعة 3 مساء، بحسب موقع theathletic.
ووصلت حافلة "أستون فيلا" إلى الملعب فقط عند الساعة 2:30 مساء. يحتاج اللاعبون إلى 45 دقيقة على الأقل لإكمال الإحماء والاستعداد للمباراة.
وقال فيلا في بيان قصير نُشر على تويتر: "لقد تأخر انطلاق المباراة بسبب مشاكل في حركة المرور. مزيد من المعلومات حول وقت الانطلاق الجديد سيتم نشرها في الوقت المناسب".
ويحتل برايتون المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل فيلا المركز الثالث عشر.
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