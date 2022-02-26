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https://arabic.sputniknews.com/20220226/بـ-9-ملايين-دولار-الكويت-تشتري-أول-دواء-فموي-لكورونا-1059198050.html
بـ 9 ملايين دولار... الكويت تشتري أول دواء فموي لكورونا
بـ 9 ملايين دولار... الكويت تشتري أول دواء فموي لكورونا
طلبت وزارة الصحة الكويتية، من شركة "فايزر" التعاقد المباشر لتوفير عقار "باكسلوفيد" المضاد لفيروس كورونا، بحسب إعلام محلي. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T15:47+0000
2022-02-26T15:47+0000
فيروس كورونا
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وذكرت صحيفة "الأنباء" نقلا عن مصادر مسؤولة قولها، إن الوزارة طلبت توفير كميات من العقار المخصص لعلاج مرضى كورونا بقيمة 9 ملايين دولار.و"باكسلوفيد" هو أول دواء مضاد للفيروسات يعطى عن طريق الفم لعلاج فيروس كورونا.وأوصت مصادر طبية كويتية بإعطاء الدواء "للبالغين الذين لا تتطلب حالتهم الأوكسجين التكميلي والمعرضين لمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بالفيروس"، وفق الصحيفة.وفي 18 يناير/ كانون الأول الماضي، قالت شركة الأدوية الأمريكية "فايزر"، إن علاجها الفموي "باكسلوفيد" أظهر فعاليته ضد متحور فيروس كورونا "أوميكرون" خلال الاختبارات المعملية.وقال كبير المسؤولين العلميين في شركة "فايزر" ميكائيل دولستن، في بيان إن "باكسلوفيد" مصمم خصيصا للاحتفاظ بكفاءته ضد المتحورات المختلفة لفيروس كورونا الجديد.ويسمح بتناول الدواء الفموي للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكبر ويزنون 88 رطلا (40 كغ تقريبا)، والذين هم أكثر عرضة للتطور إلى حالات إصابة حادة.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/فايزر-العلاج-الفموي-باكسلوفيد-فعال-ضد-متحور-أوميكرون-1056506716.html
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فيروس كورونا

بـ 9 ملايين دولار... الكويت تشتري أول دواء فموي لكورونا

15:47 GMT 26.02.2022
© REUTERS / DADO RUVICشركة فايزر، إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، 29 سبتمبر 2021
شركة فايزر، إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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طلبت وزارة الصحة الكويتية، من شركة "فايزر" التعاقد المباشر لتوفير عقار "باكسلوفيد" المضاد لفيروس كورونا، بحسب إعلام محلي.
وذكرت صحيفة "الأنباء" نقلا عن مصادر مسؤولة قولها، إن الوزارة طلبت توفير كميات من العقار المخصص لعلاج مرضى كورونا بقيمة 9 ملايين دولار.
و"باكسلوفيد" هو أول دواء مضاد للفيروسات يعطى عن طريق الفم لعلاج فيروس كورونا.
وأوصت مصادر طبية كويتية بإعطاء الدواء "للبالغين الذين لا تتطلب حالتهم الأوكسجين التكميلي والمعرضين لمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بالفيروس"، وفق الصحيفة.
دواء الأسبرين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
فايزر: العلاج الفموي "باكسلوفيد" فعال ضد متحور أوميكرون
18 يناير, 21:54 GMT
وفي 18 يناير/ كانون الأول الماضي، قالت شركة الأدوية الأمريكية "فايزر"، إن علاجها الفموي "باكسلوفيد" أظهر فعاليته ضد متحور فيروس كورونا "أوميكرون" خلال الاختبارات المعملية.
وقال كبير المسؤولين العلميين في شركة "فايزر" ميكائيل دولستن، في بيان إن "باكسلوفيد" مصمم خصيصا للاحتفاظ بكفاءته ضد المتحورات المختلفة لفيروس كورونا الجديد.
ويسمح بتناول الدواء الفموي للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكبر ويزنون 88 رطلا (40 كغ تقريبا)، والذين هم أكثر عرضة للتطور إلى حالات إصابة حادة.
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