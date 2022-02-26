عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220226/بلجيكا-ترسل-2000-مدفع-رشاش-و3800-طن-وقود-لدعم-أوكرانيا-وتعتزم-نشر-300-عسكري-في-رومانيا-1059199499.html
بلجيكا ترسل 2000 مدفع رشاش و3800 طن وقود لدعم أوكرانيا وتعتزم نشر 300 عسكري في رومانيا
بلجيكا ترسل 2000 مدفع رشاش و3800 طن وقود لدعم أوكرانيا وتعتزم نشر 300 عسكري في رومانيا
أعلنت السلطات البلجيكية إرسال قافلة أسلحة إلى أوكرانيا تتضمن 2000 مدفع رشاش، و3800 طن وقود، لدعمها في الحرب ضد روسيا، بينما قررت نشر 300 عسكري على الأراضي... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T16:33+0000
2022-02-26T16:33+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار بلجيكا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1046992413_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_1287da41b697ad7b36b073199cecc46c.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "لا ليبر" البلجيكية، اليوم السبت، نقلا عن لوديفين ديدوندر، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن قافلة من المعدات العسكرية للحماية والتوجيه، غادرت إلى أوكرانيا، ظهر اليوم، موضحا أن القافلة تضم 2000 مدفع رشاش.وبيّنت الصحيفة أن بلجيكا سوف ترسل 3800 طن من الوقود أيضا إلى أوكرانيا.إلى جانب ذلك، سوف تنشر بلجيكا خلال الأسبوع المقبل، 300 عسكري ضمن قوات الانتشار السريع للناتو، في رومانيا.وأمس الجمعة، أعلن الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قرروا إدراج الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف على قوائم العقوبات للاتحاد الأوروبي.وقال بوريل في مؤتمر صحافي: "لقد أدرجنا على القوائم الرئيس بوتين ووزير الخارجية لافروف".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس الماضي 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وقال بهذا الصدد، إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد توجهت جمهوريتا دونباس الشعبيتان إلى روسيا بطلب للمساعدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220225/زيلينسكي-يعلن-أنه-ناقش-مع-بايدن-تشديد-العقوبات-وتقديم-المساعدة-العسكرية-وبناء-تحالف-1059163531.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1046992413_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_8baa64c9baa868304d3ea7d7c5ba2df6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, أخبار بلجيكا اليوم

بلجيكا ترسل 2000 مدفع رشاش و3800 طن وقود لدعم أوكرانيا وتعتزم نشر 300 عسكري في رومانيا

16:33 GMT 26.02.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، راجمة صواريخ "بي إم - 21" (غراد)، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، راجمة صواريخ بي إم - 21 (غراد)، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© Sputnik . Stringer
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت السلطات البلجيكية إرسال قافلة أسلحة إلى أوكرانيا تتضمن 2000 مدفع رشاش، و3800 طن وقود، لدعمها في الحرب ضد روسيا، بينما قررت نشر 300 عسكري على الأراضي الرومانية.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "لا ليبر" البلجيكية، اليوم السبت، نقلا عن لوديفين ديدوندر، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن قافلة من المعدات العسكرية للحماية والتوجيه، غادرت إلى أوكرانيا، ظهر اليوم، موضحا أن القافلة تضم 2000 مدفع رشاش.

وبيّنت الصحيفة أن بلجيكا سوف ترسل 3800 طن من الوقود أيضا إلى أوكرانيا.

إلى جانب ذلك، سوف تنشر بلجيكا خلال الأسبوع المقبل، 300 عسكري ضمن قوات الانتشار السريع للناتو، في رومانيا.

وأمس الجمعة، أعلن الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قرروا إدراج الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف على قوائم العقوبات للاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل في مؤتمر صحافي: "لقد أدرجنا على القوائم الرئيس بوتين ووزير الخارجية لافروف".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس الماضي 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.

وأوضح بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وقال بهذا الصدد، إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد توجهت جمهوريتا دونباس الشعبيتان إلى روسيا بطلب للمساعدة".
الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
تغطية أحداث دونباس
زيلينسكي يعلن أنه ناقش مع بايدن تشديد العقوبات وتقديم "المساعدة العسكرية" وبناء تحالف
أمس, 18:27 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس14:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала