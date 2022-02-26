https://arabic.sputniknews.com/20220226/بلجيكا-ترسل-2000-مدفع-رشاش-و3800-طن-وقود-لدعم-أوكرانيا-وتعتزم-نشر-300-عسكري-في-رومانيا-1059199499.html

بلجيكا ترسل 2000 مدفع رشاش و3800 طن وقود لدعم أوكرانيا وتعتزم نشر 300 عسكري في رومانيا

بلجيكا ترسل 2000 مدفع رشاش و3800 طن وقود لدعم أوكرانيا وتعتزم نشر 300 عسكري في رومانيا

أعلنت السلطات البلجيكية إرسال قافلة أسلحة إلى أوكرانيا تتضمن 2000 مدفع رشاش، و3800 طن وقود، لدعمها في الحرب ضد روسيا، بينما قررت نشر 300 عسكري على الأراضي... 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T16:33+0000

2022-02-26T16:33+0000

2022-02-26T16:33+0000

أخبار أوكرانيا

أخبار بلجيكا اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "لا ليبر" البلجيكية، اليوم السبت، نقلا عن لوديفين ديدوندر، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن قافلة من المعدات العسكرية للحماية والتوجيه، غادرت إلى أوكرانيا، ظهر اليوم، موضحا أن القافلة تضم 2000 مدفع رشاش.وبيّنت الصحيفة أن بلجيكا سوف ترسل 3800 طن من الوقود أيضا إلى أوكرانيا.إلى جانب ذلك، سوف تنشر بلجيكا خلال الأسبوع المقبل، 300 عسكري ضمن قوات الانتشار السريع للناتو، في رومانيا.وأمس الجمعة، أعلن الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قرروا إدراج الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف على قوائم العقوبات للاتحاد الأوروبي.وقال بوريل في مؤتمر صحافي: "لقد أدرجنا على القوائم الرئيس بوتين ووزير الخارجية لافروف".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس الماضي 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وقال بهذا الصدد، إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد توجهت جمهوريتا دونباس الشعبيتان إلى روسيا بطلب للمساعدة".

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