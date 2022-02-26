https://arabic.sputniknews.com/20220226/بوتين-يدعو-الجيش-الأوكراني-للاستيلاء-على-السلطةوطهران--تخصيب-اليورانيوم-مستمر-بعد-الاتفاق-النووي-1059193923.html

بوتين يدعو الجيش الأوكراني للاستيلاء على السلطة...وطهران: تخصيب اليورانيوم مستمر بعد الاتفاق النووي

بوتين يدعو الجيش الأوكراني للاستيلاء على السلطة...وطهران: تخصيب اليورانيوم مستمر بعد الاتفاق النووي

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة في كييف، مشيرا إلى أنه من السهل بالنسبة لموسكو الاتفاق معهم، أكثر من هذه العصابة من... 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T14:04+0000

2022-02-26T14:04+0000

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عالم سبوتنيك

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بوتين يدعو الجيش الأوكراني للاستيلاء على السلطة وطهران: سنواصل تخصيب اليورانيوم بعد الاتفاق النووي بوتين يدعو الجيش الأوكراني للاستيلاء على السلطة وطهران: سنواصل تخصيب اليورانيوم بعد الاتفاق النووي

الرئيس الروسي يدعو الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة وزيلينسكي يناشد بوتين لإجراء مفاوضاتوأضاف بوتين في اجتماع عملياتي مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي: "النازيون في أوكرانيا يتصرفون مثل الإرهابيين، وينشرون راجمات الصواريخ في شوارع كييف وخاركوف"، مؤكدا أن ذلك يحدث بأمر من مستشارين غربيين، وعلى رأسهم "مستشارون أمريكيون".في هذا السياق، قال المحلل السياسي والخبير في الشأن الروسي، سامر إلياس، إن "الدعوة الروسية للعسكرين في أوكرانيا بتولي السلطة في كييف ربما تكون عرضا روسيا من أجل ترتيب انقلاب أبيض على زيلينسكي وإنهاء العمليات العسكرية.وأعرب عن اعتقادة أن "الباب لم يعد مفتوحا للمفاوضات، معتبرا أن مينسك لم تعد المكان الملائم لعقدها، كذلك وارسو، مرجحا أنه إذا كانت هناك مفاوضات بين الطرفين فستكون في بودابست، حيث تتمتع المجر بعلاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا".طهران تؤكد أن تخصيب اليورانيوم إلى 20% سيستمر بعد إحياء الاتفاق النووينقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، قوله إن طهران ستواصل تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 في المئة حتى بعد رفع العقوبات عنها وإحياء الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015 .وأكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية قدرة بلاده على استئناف إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب في أي لحظة، حال انسحبت واشنطن مجددا من الاتفاق النووي.في هذا الصدد، قال الخبير في الشؤن الإيرانية والسياسية والدولية، د. صباح زنجنة، إن تصريحات مسؤولي إيران بأن تخصيب اليورانيوم إلى 20% سيستمر بعد إحياء الاتفاق النووي يأتي ضمن عناصر الاتفاق بالأساس.وأكد أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% يحتاجها مفاعل طهران للبحوث، الذي ينتج أنواعا من المشعات للأغراض الطبية والزراعية، معتبرا أن هذا لا يمكن أن تتخلى عنه إيران كحد أدنى.إسبانيا تؤكد أنها سترد بحزم إذا نشر المغرب صواريخ في مدن محاذية لسبتة ومليليةقالت صحيفة "إلكونفيدنشال" الإسبانية إن حكومة البلاد وبشكل غير معتاد، اختارت الرد "بشدة" على تقارير تشير إلى نية المغرب نشر منظومة صواريخ في مدن شمالية محاذية لسبتة ومليلية.ويأتي التهديد بـ "الرد الحاسم" من إسبانيا، في وقت تحاول فيه مدريد استعادة علاقاتها مع الرباط بعد الأزمة التي اندلعت بين البلدين في أبريل/ نيسان الماضي، بسبب دخول زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى إسبانيا للعلاج، الأمر الذي اعتبرته الرباط "مخالفا لحسن الجوار".وأوضح الخبير أن "هناك أحزاب داخل اسبانيا تعطل الحوار بين البلدين وتعارض ترميم العلاقات، معتبرا أن هذه التصرفات تخدم أطراف وقوى ضغط سياسية داخل أسبانيا نتيجة بعض مصالح ضيقة خاصة في مصادر الطاقة"، بحسب قوله.يمكنكم متابعة المزيد عن طريق برنامج عالم سبوتنيك

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