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تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/بوريل-يدعو-وزراء-خارجية-الاتحاد-الأوروبي-للاجتماع-غدا-لاتخاذ-تدابير-إضافية-ضد-روسيا-1059208403.html
بوريل يدعو وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للاجتماع غدا لاتخاذ تدابير إضافية ضد روسيا
بوريل يدعو وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للاجتماع غدا لاتخاذ تدابير إضافية ضد روسيا
دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وزراء خارجية الاتحاد إلى اجتماع افتراضي، غدا الأحد، من أجل اتخاذ تدابير إضافية ضد ما وصفه بـ... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T21:00+0000
2022-02-26T21:00+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
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القاهرة، 26 فبراير - سبوتنيك. ونشر بوريل تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم السبت، قال فيها "أدعو إلى عقد اجتماع افتراضي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، غدا في الساعة 18:00 [20:00 بتوقيت موسكو] لاعتماد تدابير إضافية لدعم أوكرانيا ضد عدوان روسيا".وأكد بوريل أنه سيقترح خلال الاجتماع حزمة من المساعدات الطارئة للقوات الأوكرانية، من أجل دعمها في معركتها مع الجيش الروسي.وقد فرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس، 24 شباط/فبراير، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ وأشار إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/الخارجية-الروسية-الاتصالات-مع-الاتحاد-الأوروبي-لم-تنقطع-رسميا-1059207262.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا

بوريل يدعو وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للاجتماع غدا لاتخاذ تدابير إضافية ضد روسيا

21:00 GMT 26.02.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصورالوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في الحاجز الحدودي دجانكوي 24 فبراير 2022
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في الحاجز الحدودي دجانكوي 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وزراء خارجية الاتحاد إلى اجتماع افتراضي، غدا الأحد، من أجل اتخاذ تدابير إضافية ضد ما وصفه بـ "العدوان الروسي" ضد أوكرانيا.
القاهرة، 26 فبراير - سبوتنيك. ونشر بوريل تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم السبت، قال فيها "أدعو إلى عقد اجتماع افتراضي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، غدا في الساعة 18:00 [20:00 بتوقيت موسكو] لاعتماد تدابير إضافية لدعم أوكرانيا ضد عدوان روسيا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
الخارجية الروسية: الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي لم تنقطع رسميا
20:29 GMT
وأكد بوريل أنه سيقترح خلال الاجتماع حزمة من المساعدات الطارئة للقوات الأوكرانية، من أجل دعمها في معركتها مع الجيش الروسي.
وقد فرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس، 24 شباط/فبراير، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ وأشار إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس14:45 GMT
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