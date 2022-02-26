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بولندا تعلن أنها لن تلعب في تصفيات كأس العالم لكرة القدم أمام روسيا
بولندا تعلن أنها لن تلعب في تصفيات كأس العالم لكرة القدم أمام روسيا
قال رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم سيزاري كوليسا، اليوم السبت، إن بلاده لن تلعب مباراتها المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022 أمام روسيا الشهر المقبل بسبب غزو... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T10:03+0000
2022-02-26T10:03+0000
روسيا
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وأشار كوليسا إلى أن الاتحاد البولندي لكرة القدم يجري حاليا محادثات مع نظيريه في السويد وجمهورية التشيك حول ملحق تصفيات كأس العالم المقرر في مارس/ آذار المقبل.وكتب كوليسا عبر تويتر "في ضوء تصعيد الهجوم الروسي على أوكرانيا فإن المنتخب الوطني البولندي لن يلعب مباراته المقبلة أمام المنتخب الروسي"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.وأضاف المسؤول البولندي "هذا هو القرار المناسب الوحيد. نحن نجري محادثات مع اتحادي كرة القدم في السويد وجمهورية التشيك لاتخاذ موقف موحد".ومن المقرر أن تستضيف روسيا منتخب بولندا في قبل نهائي ملحق تصفيات كأس العالم يوم 24 مارس/ آذار المقبل كما أنها ستستضيف السويد أو التشيك في النهائي في 29 من الشهر نفسه.
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روسيا

بولندا تعلن أنها لن تلعب في تصفيات كأس العالم لكرة القدم أمام روسيا

10:03 GMT 26.02.2022
© Photo / Lukas Plewniaعلم بولندا
علم بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© Photo / Lukas Plewnia
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قال رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم سيزاري كوليسا، اليوم السبت، إن بلاده لن تلعب مباراتها المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022 أمام روسيا الشهر المقبل بسبب غزو القوات الروسية أراضي جارتها أوكرانيا.
وأشار كوليسا إلى أن الاتحاد البولندي لكرة القدم يجري حاليا محادثات مع نظيريه في السويد وجمهورية التشيك حول ملحق تصفيات كأس العالم المقرر في مارس/ آذار المقبل.
وكتب كوليسا عبر تويتر "في ضوء تصعيد الهجوم الروسي على أوكرانيا فإن المنتخب الوطني البولندي لن يلعب مباراته المقبلة أمام المنتخب الروسي"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
وأضاف المسؤول البولندي "هذا هو القرار المناسب الوحيد. نحن نجري محادثات مع اتحادي كرة القدم في السويد وجمهورية التشيك لاتخاذ موقف موحد".
ومن المقرر أن تستضيف روسيا منتخب بولندا في قبل نهائي ملحق تصفيات كأس العالم يوم 24 مارس/ آذار المقبل كما أنها ستستضيف السويد أو التشيك في النهائي في 29 من الشهر نفسه.
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