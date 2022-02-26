https://arabic.sputniknews.com/20220226/بولندا-تعلن-تعليق-العمل-مع-الاستثمارات-والمستثمرين-الروس-1059185775.html
بولندا تعلن تعليق العمل مع الاستثمارات والمستثمرين الروس
بولندا تعلن تعليق العمل مع الاستثمارات والمستثمرين الروس
أعلنت وكالة الاستثمار والتجارة البولندية عن تعليق العمل مع الاستثمارات الروسية والمستثمرين الروس العاملين ببولندا، نتيجة الأوضاع الأخيرة في أوكرانيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T11:25+0000
2022-02-26T11:25+0000
2022-02-26T11:25+0000
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وقالت الوكالة في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت، إنها "علقت العمل مع جميع الاستثمارات والمستثمرين الروس بداية من اليوم السبت".ولفتت الوكالة إلى أن مكاتبها في العاصمة الروسية موسكو، والعاصمة البيلاروسية مينسك، لا تزال مفتوحة، موضحة أن "رجال الأعمال البولنديين قد يحتاجون إليها".وأضاف الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، دميتري ميدفيديف ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون حماية البيئة سيرغي إيفانوف إلى قائمة العقوبات.وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت الجمعة، أن واشنطن فرضت عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف بسبب الوضع في أوكرانيا.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-لا-يستبعد-تأميم-ممتلكات-تابعة-لدول-مناوئة-لموسكو-1059180042.html
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بولندا, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
بولندا تعلن تعليق العمل مع الاستثمارات والمستثمرين الروس
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أعلنت وكالة الاستثمار والتجارة البولندية عن تعليق العمل مع الاستثمارات الروسية والمستثمرين الروس العاملين ببولندا، نتيجة الأوضاع الأخيرة في أوكرانيا.
وقالت الوكالة في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت، إنها "علقت العمل مع جميع الاستثمارات والمستثمرين الروس بداية من اليوم السبت".
ولفتت الوكالة إلى أن مكاتبها في العاصمة الروسية موسكو، والعاصمة البيلاروسية مينسك، لا تزال مفتوحة، موضحة أن "رجال الأعمال البولنديين قد يحتاجون إليها".
وأضاف الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، دميتري ميدفيديف ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون حماية البيئة سيرغي إيفانوف إلى قائمة العقوبات.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت الجمعة، أن واشنطن فرضت عقوبات
على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف بسبب الوضع في أوكرانيا.
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.