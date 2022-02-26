https://arabic.sputniknews.com/20220226/بيان-كويتي-رسمي-يستنكر-إساءات-رجل-دين-عراقي-1059175642.html

بيان كويتي رسمي يستنكر إساءات رجل دين عراقي

بيان كويتي رسمي يستنكر إساءات رجل دين عراقي

أصدرت السفارة الكويتية بالعراق بيانا استنكرت فيه ما وصفتها بـ "إساءات" أحد رجال الدين العراقيين إلى دولة الكويت وقياداتها. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T07:25+0000

2022-02-26T07:25+0000

2022-02-26T07:25+0000

العراق

أخبار الكويت اليوم

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وحسب البيان الذي نشرته جريدة القبس الكويتية فقد عبرت السفارة الكويتية في العاصمة العراقية بغداد، من خلاله عن رفضها لما كتبه أحد رجال الدين العراقيين وهو إياد جمال الدين عن الكويت وقياداتها.ولفت البيان إلى أن تغريدات إياد جمال الدين، "أساء فيها عبر موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي إلى دولة الكويت ورموزها وقيادتها وشعبها".وقالت السفارة في بيانها: "تغريدات رجل الدين العراقي حملت عبارات مرفوضة ومستهجنة ومردود عليها"، معبرة عن "استياءها البالغ لمثل هذه التصرفات التي تهدف للنيل من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين".وطالب البيان الكويتي السلطات العراقية المعنية بضرورة "لجم هذه الأصوات النشاز باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها".وكان رجل الدين العراقي إياد جمال الدين قد نشر سلسلة تغريدات عن علاقته بقيادات الكويت، وكيف أنهم دفعوا إليه في ربع دقائق ربع مليار دولار، لكنه تعهد لهم بعدم غزو بلادهم من جانب العراق، على حد تعبيره.

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