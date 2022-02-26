https://arabic.sputniknews.com/20220226/تركيا-تجدد-استعدادها-لاستضافة-محادثات-سلام-بين-بوتين-وزيلينسكي-1059192074.html
تركيا تجدد استعدادها لاستضافة محادثات سلام بين بوتين وزيلينسكي
تركيا تجدد استعدادها لاستضافة محادثات سلام بين بوتين وزيلينسكي
جددت تركيا، اليوم السبت، استعدادها لاستضافة محادثات سلام بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T13:25+0000
2022-02-26T13:25+0000
2022-02-26T13:25+0000
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وحسب "رويترز"، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت.ودعا الوزير التركي نظيره الروسي إلى وقف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/قناة-إذا-أغلقت-تركيا-مضائقها-أمام-روسيا-سوف-تضطر-إلى-إغلاقها-أمام-أوكرانيا-أيضا-1059130526.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا
تركيا تجدد استعدادها لاستضافة محادثات سلام بين بوتين وزيلينسكي
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جددت تركيا، اليوم السبت، استعدادها لاستضافة محادثات سلام بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وحسب "رويترز"
، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت.
ودعا الوزير التركي ن
ظيره الروسي إلى وقف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
كما جدد جاويش أوغلو استعداد بلاده لاستضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا.
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.