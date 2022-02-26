https://arabic.sputniknews.com/20220226/تظاهرة-في-تشاد-ترفع-شعارت-مناهضة-لفرنسا-ومرحبة-بروسيا-1059203163.html

تظاهرة في تشاد ترفع شعارت مناهضة لفرنسا ومرحبة بروسيا

تظاهرة في تشاد ترفع شعارت مناهضة لفرنسا ومرحبة بروسيا

نظّم نحو 500 شخص، اليوم السبت، تظاهرة معارضة للمجلس العسكري الحاكم في تشاد، مرددين شعارات مناهضة لفرنسا ومرحبة بروسيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T18:23+0000

2022-02-26T18:23+0000

2022-02-26T18:23+0000

أخبار تشاد

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وردد المتظاهرون شعارات معادية لفرنسا التي يتهمونها بدعم النظام، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".وانطلقت التظاهرة بدعوة من منصة المعارضة "واكيت تاما"، وسط حضور مكثف لقوات الأمن.وردد المتظاهرون هتافات معادية للمجلس العسكري الذي يواجه اتهامات "بتعطيل الحريات العامة".ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "أوقفوا الهمجية البشرية للشرطة" و"فرنسا خارج تشاد".كما ردد المتظاهرون هتافات مناهضة لفرنسا ومرحبة بروسيا، مثل:"لا لفرنسا نعم لروسيا" و"نريد روسيا كما في مالي!".وجر المتظاهرون علما فرنسيا معلقا بسيارة على الأرض ثم داسوا عليه، بينما كان آخرون يرفعون أعلاما روسية إلى جانب العلم التشادي.وفي 20 نيسان/أبريل 2021، الذي شهد إعلان وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي قتل أثناء توجهه إلى الجبهة ضد المتمردين، تولى نجله الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو السلطة على رأس مجلس عسكري انتقالي من 15 جنرالا.وأعلن على الفور حل البرلمان والحكومة وألغى الدستور، لكنه وعد بإجراء "انتخابات حرة وديموقراطية" خلال مهلة 18 شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة.وقدمت فرنسا على الفور دعما لنظام الجنرال خلال زيارة قام بها إلى نجامينا، وكذلك الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي شرط تنفيذ وعده خلال المهلة المحددة.

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