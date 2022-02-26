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تعرض مدرسة تابعة للسفارة الروسية في وارسو لهجوم بالطلاء... فيديو
تعرض مدرسة تابعة للسفارة الروسية في وارسو لهجوم بالطلاء... فيديو
تعرضت مدرسة تابعة للسفارة الروسية في العاصمة البولندية وارسو، لهجوم بطلاء أحمر اللون، وسط وجود قوات الأمن. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T12:09+0000
2022-02-26T12:09+0000
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بولندا
روسيا
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ويظهر مقطع فيديو تم توثيقه، اليوم السبت، من أمام المدرسة تعرضها لبقع طلاء أحمر اللون على عدد من جدرانها الخارجية.وأعلنت وكالة الاستثمار والتجارة البولندية عن تعليق العمل مع الاستثمارات الروسية والمستثمرين الروس العاملين ببولندا، نتيجة الأوضاع الأخيرة في أوكرانيا.
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العالم, بولندا, روسيا

تعرض مدرسة تابعة للسفارة الروسية في وارسو لهجوم بالطلاء... فيديو

12:09 GMT 26.02.2022
© Sputnik . Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالسفارة الروسية في إستونيا
السفارة الروسية في إستونيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
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تعرضت مدرسة تابعة للسفارة الروسية في العاصمة البولندية وارسو، لهجوم بطلاء أحمر اللون، وسط وجود قوات الأمن.
ويظهر مقطع فيديو تم توثيقه، اليوم السبت، من أمام المدرسة تعرضها لبقع طلاء أحمر اللون على عدد من جدرانها الخارجية.
وأعلنت وكالة الاستثمار والتجارة البولندية عن تعليق العمل مع الاستثمارات الروسية والمستثمرين الروس العاملين ببولندا، نتيجة الأوضاع الأخيرة في أوكرانيا.
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس11:49 GMT
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