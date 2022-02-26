https://arabic.sputniknews.com/20220226/تعرض-مدرسة-تابعة-للسفارة-الروسية-في-وارسو-لهجوم-بالطلاء-فيديو--1059188282.html
تعرض مدرسة تابعة للسفارة الروسية في وارسو لهجوم بالطلاء... فيديو
تعرض مدرسة تابعة للسفارة الروسية في وارسو لهجوم بالطلاء... فيديو
تعرضت مدرسة تابعة للسفارة الروسية في العاصمة البولندية وارسو، لهجوم بطلاء أحمر اللون، وسط وجود قوات الأمن. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T12:09+0000
2022-02-26T12:09+0000
2022-02-26T12:09+0000
العالم
بولندا
روسيا
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ويظهر مقطع فيديو تم توثيقه، اليوم السبت، من أمام المدرسة تعرضها لبقع طلاء أحمر اللون على عدد من جدرانها الخارجية.وأعلنت وكالة الاستثمار والتجارة البولندية عن تعليق العمل مع الاستثمارات الروسية والمستثمرين الروس العاملين ببولندا، نتيجة الأوضاع الأخيرة في أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بولندا, روسيا
تعرض مدرسة تابعة للسفارة الروسية في وارسو لهجوم بالطلاء... فيديو
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تعرضت مدرسة تابعة للسفارة الروسية في العاصمة البولندية وارسو، لهجوم بطلاء أحمر اللون، وسط وجود قوات الأمن.
ويظهر مقطع فيديو تم توثيقه، اليوم السبت، من أمام المدرسة تعرضها لبقع طلاء أحمر اللون على عدد من جدرانها الخارجية.
وأعلنت وكالة الاستثمار والتجارة البولندية عن تعليق العمل مع الاستثمارات الروسية والمستثمرين الروس العاملين ببولندا
، نتيجة الأوضاع الأخيرة في أوكرانيا.