https://arabic.sputniknews.com/20220226/تغطية-مباشرة-اليوم-الثالث-للعملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-1059173407.html
تغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
تغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لليوم الثالث على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T06:08+0000
2022-02-26T06:08+0000
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تغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
06:08 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 06:18 GMT 26.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لليوم الثالث على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
تستمر عملية القوات المسلحة الروسية العسكرية لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من العدوان الأوكراني.
بعد نتائج اليوم الثاني، تعمل قوات الجمهوريتين على الهجوم والسيطرة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بدعم ناري وتغطية من القوات المسلحة الروسية.
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