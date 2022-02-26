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تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/تغطية-مباشرة-اليوم-الثالث-للعملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-1059173407.html
تغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
تغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لليوم الثالث على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
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الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

06:08 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 06:18 GMT 26.02.2022)
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لليوم الثالث على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
تستمر عملية القوات المسلحة الروسية العسكرية لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من العدوان الأوكراني.
بعد نتائج اليوم الثاني، تعمل قوات الجمهوريتين على الهجوم والسيطرة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بدعم ناري وتغطية من القوات المسلحة الروسية.
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- سبوتنيك عربيمستجدات العملية العسكرية الروسية في دونباس24 فبراير, 09:22 GMT
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