https://arabic.sputniknews.com/20220226/حكومة-الدبيبة-تشكل-لجنة-لإعادة-الجالية-الليبية-الموجودة-في-أوكرانيا-1059200416.html
حكومة الدبيبة تشكل لجنة لإعادة الجالية الليبية الموجودة في أوكرانيا
حكومة الدبيبة تشكل لجنة لإعادة الجالية الليبية الموجودة في أوكرانيا
أصدر رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة تعليماته لتأمين عودة الجالية الليبية الموجودة في أوكرانيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T16:59+0000
2022-02-26T16:59+0000
2022-02-26T16:59+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار ليبيا اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102053/63/1020536388_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_9151b1e301dde664f8dbb024e3a2c98c.jpg
وبحسب موقع أخبار ليبيا 24، أعلنت منصة "حكومتنا" الليبية، (منصة إلكترونية للتواصل بين الحكومة والشعب الليبي داخل وخارج البلاد)، أن الدبيبة قرر "تشكيل لجنة لمتابعة عودة الجالية.وقرر الدبيبة أن تتلقى هذه اللجنة تعليمات من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، و"تحدد إجراءات العودة، في ظل الوضع المضطرب الذي يطال مدنًا أوكرانية عديدة، منها العاصمة كييف".وأشار إلى أن سفارة ليبيا لدى أوكرانيا سبق لها وخصصت أماكن للتجمع من أجل بدء عملية الترحيل، معلنة إلى أن الليبيين في المدن الأوكرانية الشرقية، سينتقلون إلى العاصمة كييف، ومنها إلى الحدود السلوفاكية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102053/63/1020536388_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_e446ba26a8ecd813b1dcba5b207845bf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, أخبار أوكرانيا
حكومة الدبيبة تشكل لجنة لإعادة الجالية الليبية الموجودة في أوكرانيا
تابعنا عبر
أصدر رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة تعليماته لتأمين عودة الجالية الليبية الموجودة في أوكرانيا.
وبحسب موقع أخبار ليبيا 24
، أعلنت منصة "حكومتنا" الليبية، (منصة إلكترونية للتواصل بين الحكومة والشعب الليبي داخل وخارج البلاد)، أن الدبيبة قرر "تشكيل لجنة لمتابعة عودة الجالية.
وقرر الدبيبة أن تتلقى هذه اللجنة تعليمات من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، و"تحدد إجراءات العودة، في ظل الوضع المضطرب الذي يطال مدنًا أوكرانية عديدة، منها العاصمة كييف".
ولفت الموقع الليبي إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي شرعت في ترحيل 200 شخص من المقيمين في أوكرانيا ونقلهم نحو سلوفاكيا.
وأشار إلى أن سفارة ليبيا لدى أوكرانيا سبق لها وخصصت أماكن للتجمع من أجل بدء عملية الترحيل، معلنة إلى أن الليبيين في المدن الأوكرانية الشرقية، سينتقلون إلى العاصمة كييف، ومنها إلى الحدود السلوفاكية.