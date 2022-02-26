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https://arabic.sputniknews.com/20220226/خبير-باب-المفاوضات-لم-يعد-مفتوحا-بين-موسكو-وكييف-1059192533.html
خبير: باب المفاوضات لم يعد مفتوحا بين موسكو وكييف
خبير: باب المفاوضات لم يعد مفتوحا بين موسكو وكييف
قال المحلل السياسي الخبير في الشأن الروسي، سامر إلياس، إن باب المفاوضات لم يعد مفتوحا بين موسكو وكييف، معتبرا أن المطالب الأمنية لروسيا موضوع مركب فالأزمة في... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T13:37+0000
2022-02-26T13:37+0000
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وأضاف إلياس، في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "الدعوة الروسية للعسكرين في أوكرانيا بتولي السلطة في كييف ربما تكون عرضا روسيا من أجل ترتيب انقلاب أبيض على زيلينسكي وإنهاء العمليات العسكرية".وتوقع إلياس "ألا توافق الأطراف الأوكرانية الأساسية على هذه الدعوة خاصة في ظل العمليات العسكرية، مشيرا إلى أن "روسيا تتمتع بنفوذ كبير وربما لن تكون الاستجابة لهذا الأمر سريعة".وأشار ألياس إلى أن "الهدف الأساسي لروسيا انتقل إلى الإطاحة بنظام زيلينسكي على أمل أن تخرج طبقة سياسية جديدة، نتيجة انتخابات تحدد لاحقا، تكون أقرب في تفكيرها إلى روسيا، وبهذا يكون الرئيس بوتين قد رد الصاع للغرب الذي دعم الانقلاب على حليف روسيا السابق فيكتور يانكوفيتش عام 2014".وأكد أن "المطالب الأمنية لروسيا موضوع مركب فالأزمة في أوكرانيا هي انعكاس لأزمة أكبر بين روسيا والغرب، وقد تفلح المفاوضات في وقف اطلاق النار ضمن الشروط الروسية، لكن عمليا ستكون المفاوضات مع الغرب لتحديد مصير أوكرانيا المستقبلي وتوجهاتها حيث لا تريد روسيا أن يكون لأوكرانيا أي توجه أوروأطلسي".
https://arabic.sputniknews.com/20220226/بيسكوف-أوكرانيا-رفضت-المفاوضات-1059190133.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

خبير: باب المفاوضات لم يعد مفتوحا بين موسكو وكييف

13:37 GMT 26.02.2022
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
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قال المحلل السياسي الخبير في الشأن الروسي، سامر إلياس، إن باب المفاوضات لم يعد مفتوحا بين موسكو وكييف، معتبرا أن المطالب الأمنية لروسيا موضوع مركب فالأزمة في أوكرانيا هي انعكاس لأزمة أكبر بين روسيا والغرب.
وأضاف إلياس، في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "الدعوة الروسية للعسكرين في أوكرانيا بتولي السلطة في كييف ربما تكون عرضا روسيا من أجل ترتيب انقلاب أبيض على زيلينسكي وإنهاء العمليات العسكرية".
وتوقع إلياس "ألا توافق الأطراف الأوكرانية الأساسية على هذه الدعوة خاصة في ظل العمليات العسكرية، مشيرا إلى أن "روسيا تتمتع بنفوذ كبير وربما لن تكون الاستجابة لهذا الأمر سريعة".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
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12:45 GMT
وأشار ألياس إلى أن "الهدف الأساسي لروسيا انتقل إلى الإطاحة بنظام زيلينسكي على أمل أن تخرج طبقة سياسية جديدة، نتيجة انتخابات تحدد لاحقا، تكون أقرب في تفكيرها إلى روسيا، وبهذا يكون الرئيس بوتين قد رد الصاع للغرب الذي دعم الانقلاب على حليف روسيا السابق فيكتور يانكوفيتش عام 2014".
وأعرب الكاتب عن اعتقاده بأن "الباب لم يعد مفتوحا للمفاوضات، معتبرا أن مينسك لم تعد المكان الملائم لعقدها وكذلك وارسو، مرجحا أنه إذا كانت هناك مفاوضات بين الطرفين أن تكون في بودابست، حيث تتمتع المجر بعلاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا".
وأكد أن "المطالب الأمنية لروسيا موضوع مركب فالأزمة في أوكرانيا هي انعكاس لأزمة أكبر بين روسيا والغرب، وقد تفلح المفاوضات في وقف اطلاق النار ضمن الشروط الروسية، لكن عمليا ستكون المفاوضات مع الغرب لتحديد مصير أوكرانيا المستقبلي وتوجهاتها حيث لا تريد روسيا أن يكون لأوكرانيا أي توجه أوروأطلسي".
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