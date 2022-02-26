https://arabic.sputniknews.com/20220226/خبير-عسكري-فريق-من-اللبنانيين-اتخذ-موقف-الخارجية-إما-إيعازا-من-واشنطن-أو-لإرضائها-1059202956.html

خبير عسكري: فريق من اللبنانيين اتخذ موقف الخارجية إما إيعازا من واشنطن أو لإرضائها

خبير عسكري: فريق من اللبنانيين اتخذ موقف الخارجية إما إيعازا من واشنطن أو لإرضائها

قال الخبير العسكري العميد المتقاعد هشام جابر، إن موقف وزارة الخارجية اللبنانية بشأن العملية الروسية في أوكرانيا غريب ومستغرب. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T18:17+0000

2022-02-26T18:17+0000

2022-02-26T18:17+0000

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واعتبر جابر في حديث مع "سبوتنيك"، أن "الموقف مستغرباً من معظم الشعب اللبناني لأن لبنان صديقاً لروسيا، وثانياً مفروض أن يكون كما أعلن مراراً نفس الفريق الذي أيد البيان أنه يجب النأي بالنفس عن الخلافات الدولية وأن يكون لبنان على مسافة واحدة من الجميع، ناهيك عن العلاقة المميزة بين لبنان وروسيا".وأضاف جابر: "لا نعلم ما هي الأسباب التي دفعت وزير الخارجية إلى اتخاذ هذا الموقف، أعلم أن وزير الخارجية رجل محترم ويفهم، ولكن من الظاهر أن هناك فريقاً من اللبنانيين، نفس الفريق الذي تخلى عن حصة لبنان من النفط والغاز لإرضاء واشنطن وطمعاً بفوائد معينة". وتابع: "أعتقد اتخذ هذا الموقف إما إيعازاً من واشنطن أو بمبادرة منه لإرضائها، ونحن نعلم من هو هذا الفريق السياسي الممثل بالسلطة السياسية دون استثناء، والرؤساء الثلاثة لهم مصلحة مع واشنطن والرؤساء الثلاثة وافقوا على ترسيم الحدود كما تريد الولايات المتحدة الأمريكية".ورأى جابر أن "روسيا أكبر من أن تقف عند هذا الموقف، ولكن الأكيد أنه يسيء إلى العلاقات بين لبنان وروسيا وكل التقديمات الإيجابية التي قدمتها روسيا للبنان حتى الآن ومنها لم يتم القبول به لعدم إغضاب واشنطن، حتماً روسيا لن تكون بنفس الاندفاع تجاه لبنان لا سيما وهي مشغولة حالياً بالعمليات العسكرية".وكانت قد أدانت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان لها، يوم الخميس الماضي، "اجتياح الأراضي الأوكرانية"، داعية روسيا إلى "وقف العمليات العسكرية فوراً وسحب قواتها والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض كوسيلة أمثل لحل النزاع القائم بما يحفظ سيادة وأمن وهواجس الطرفين ويسهم في تجنيب شعبي البلدين والقارة الأوروبية والعالم مآسي الحروب ولوعتها".وقال وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، اليوم السبت، إن "موقف لبنان من العملية العسكرية في أوكرانيا ليس موجهاً ضد روسيا الاتحادية وإنما موقف مبدئي وراسخ اتخذه وسيتخذه لبنان في كل أزمة مشابهة".وكانت السفارة الروسية في لبنان قالت إنها فوجئت ببيان وزارة الخارجية اللبنانية الذي يندد بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأوضحت السفارة أن "بيان وزارة الخارجية والمغتربين للجمهورية اللبنانية أثار الدهشة لدينا بمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفا ضد طرف آخر في هذه الأحداث، علمًا بأن روسيا لم توفر جهدا في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية".

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