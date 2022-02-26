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https://arabic.sputniknews.com/20220226/خفر-السواحل-التركي-يؤكد-لـ-سبوتنيك-أن-المضائق-التركية-لم-تغلق-أمام-السفن-الحربية-الروسية-1059202841.html
خفر السواحل التركي يؤكد لـ "سبوتنيك" أن المضائق التركية لم تغلق أمام السفن الحربية الروسية
خفر السواحل التركي يؤكد لـ "سبوتنيك" أن المضائق التركية لم تغلق أمام السفن الحربية الروسية
نفت المديرية العامة لخفر السواحل في تركيا، اليوم السبت، ما أعلنه فلاديمير زيلينسكي أن أنقرة اتخذت قرارا بإغلاق مضيقي الدردنيل والبوسفور أمام السفن الروسية،... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T18:10+0000
2022-02-26T18:10+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وأكدت المديرية العامة لخفر السواحل لوكالة "سبوتتيك" أنه "لم يتم إغلاق المضائق أمام السفن الحربية الروسية وهي مفتوحة الآن"، مضيفة: "لم يصلنا أي قرار بشأن إغلاق المضائق أمام السفن الروسية الحربية".وكان زيلينسكي قد كتب على تويتر عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "أشكر صديقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والشعب التركي على دعمهم القوي.. حظر مرور السفن الحربية الروسية إلى البحر الأسود والدعم العسكري والإنساني الكبير لأوكرانيا مهمان للغاية اليوم.. وشعب أوكرانيا لن ينسى لكم هذا الفعل".ولم تعلن تركيا، التي تسيطر على المضيقين اللذين يربطان البحر المتوسط بالبحر الأسود، أي حظر على السفن الحربية الروسية التي تستخدمها.من جهتها، أكدت وزارة الخارجية التركية توجه كييف بطلب رسمي إلى أنقرة لتقييد حركة السفن العسكرية الروسية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.إلا أن وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو أكد، يوم الجمعة، أن أنقرة لا يمكنها منع أي سفينة حربية عائدة إلى قاعدتها في البحر الأسود من المرور عبر أي من المضيقين، وفقا لمعاهدة "مونترو" للمضائق البحرية الموقعة عام 1936.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس 24 فبراير/شباط ، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.وأثار قرار الرئيس الروسي على الفور موجة من الإدانات الغربية إضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/مصادر-تنفي-فرض-تركيا-قيودا-على-مرور-السفن-الحربية-الروسية-عبر-مضائقها-1059194872.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا

خفر السواحل التركي يؤكد لـ "سبوتنيك" أن المضائق التركية لم تغلق أمام السفن الحربية الروسية

18:10 GMT 26.02.2022
© Sputnikقذيفة روسية ذكية تستطيع تفجير سفن العدو بضربة واحدة
قذيفة روسية ذكية تستطيع تفجير سفن العدو بضربة واحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
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نفت المديرية العامة لخفر السواحل في تركيا، اليوم السبت، ما أعلنه فلاديمير زيلينسكي أن أنقرة اتخذت قرارا بإغلاق مضيقي الدردنيل والبوسفور أمام السفن الروسية، مؤكدة أنها لم تتلق أي قرار بهذا الشأن.
أنطاكيا - سبوتنيك. وأكدت المديرية العامة لخفر السواحل لوكالة "سبوتتيك" أنه "لم يتم إغلاق المضائق أمام السفن الحربية الروسية وهي مفتوحة الآن"، مضيفة: "لم يصلنا أي قرار بشأن إغلاق المضائق أمام السفن الروسية الحربية".

وكان زيلينسكي قد كتب على تويتر عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "أشكر صديقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والشعب التركي على دعمهم القوي.. حظر مرور السفن الحربية الروسية إلى البحر الأسود والدعم العسكري والإنساني الكبير لأوكرانيا مهمان للغاية اليوم.. وشعب أوكرانيا لن ينسى لكم هذا الفعل".

ولم تعلن تركيا، التي تسيطر على المضيقين اللذين يربطان البحر المتوسط بالبحر الأسود، أي حظر على السفن الحربية الروسية التي تستخدمها.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية التركية توجه كييف بطلب رسمي إلى أنقرة لتقييد حركة السفن العسكرية الروسية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.

إلا أن وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو أكد، يوم الجمعة، أن أنقرة لا يمكنها منع أي سفينة حربية عائدة إلى قاعدتها في البحر الأسود من المرور عبر أي من المضيقين، وفقا لمعاهدة "مونترو" للمضائق البحرية الموقعة عام 1936.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس 24 فبراير/شباط ، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.

وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.

وأثار قرار الرئيس الروسي على الفور موجة من الإدانات الغربية إضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو.
سفن حربية روسية في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
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مصادر تنفي فرض تركيا قيودا على مرور السفن الحربية الروسية عبر مضائقها
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