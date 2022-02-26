https://arabic.sputniknews.com/20220226/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تستهدف-المستودعات-النفطية-في-المنطقة--1059177869.html
دونيتسك: القوات الأوكرانية تستهدف المستودعات النفطية في المنطقة
دونيتسك: القوات الأوكرانية تستهدف المستودعات النفطية في المنطقة
أعلن المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في دونيتسك، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت مستودعا للنفط في المنطقة. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T08:30+0000
2022-02-26T08:30+0000
2022-02-26T08:30+0000
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" بيان المركز الذي جاء فيه أن "القوات الأوكرانية هاجمت مرة أخرى مستودعًا للنفط في مدينة دونيتسك وأصابت القذائف أراضي المنشأة".وأضاف البيان أن الهجوم الأوكراني المتكرر على المنشآت الحيوية هو ليس الأول من نوعه حيث قامت دبابات وقاذفات برية أوكرانية باستهدف مستودعات النفط في المنطقة عدة مرات.وتابع البيان أنه بحسب المعطيات الواردة من وزارة الطوارئ لم تسجل أي خسائر في الأرواح والماديات.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
دونيتسك: القوات الأوكرانية تستهدف المستودعات النفطية في المنطقة
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أعلن المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في دونيتسك، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت مستودعا للنفط في المنطقة.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" بيان المركز الذي جاء فيه أن "القوات الأوكرانية هاجمت مرة أخرى مستودعًا للنفط في مدينة دونيتسك وأصابت القذائف أراضي المنشأة".
وأضاف البيان أن الهجوم الأوكراني المتكرر على المنشآت الحيوية هو ليس الأول من نوعه حيث قامت دبابات وقاذفات برية أوكرانية باستهدف مستودعات النفط في المنطقة عدة مرات.
وتابع البيان أنه بحسب المعطيات الواردة من وزارة الطوارئ لم تسجل أي خسائر في الأرواح والماديات.
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.