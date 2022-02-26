https://arabic.sputniknews.com/20220226/دونيتسك-نتقدم-على-محاور-عدة-واعترضنا-صواريخ-أوكرانية--1059173130.html
دونيتسك: نتقدم على محاور عدة واعترضنا صواريخ أوكرانية
دونيتسك: نتقدم على محاور عدة واعترضنا صواريخ أوكرانية
أعلنت القيادة العسكرية التابعة لقوات دونيتسك، صباح اليوم السبت، عن اعتراض صاروخين من طراز "توشكا يو" التابعة للقوات الصاروخية الأوكرانية. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T05:37+0000
2022-02-26T05:37+0000
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وأصدرت قيادة الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية بيانا قالت فيه إن "قوات الدفاع الجوي لدونيتسك الشعبية اعترضت وأسقطت صباح اليوم صاروخين من طراز "توشكا يو".وأضاف البيان: "تم إسقاط الصواريخ فوق منطقة خالية من السكان ما أدى إلى تضرر عدد من المباني".وفي السياق نفسه، أعلنت القيادة العسكرية التابعة لقوات دونيتسك أنها تتقدم على محاور قتالية عدة في المنطقة، حيث تخوض مواجهات مع المجموعات اليمينية المتطرفة.
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العالم
دونيتسك: نتقدم على محاور عدة واعترضنا صواريخ أوكرانية
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أعلنت القيادة العسكرية التابعة لقوات دونيتسك، صباح اليوم السبت، عن اعتراض صاروخين من طراز "توشكا يو" التابعة للقوات الصاروخية الأوكرانية.
وأصدرت قيادة الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية بيانا قالت فيه إن "قوات الدفاع الجوي لدونيتسك الشعبية اعترضت وأسقطت صباح اليوم صاروخين من طراز "توشكا يو".
وأضاف البيان: "تم إسقاط الصواريخ فوق منطقة خالية من السكان ما أدى إلى تضرر عدد من المباني".
وفي السياق نفسه، أعلنت القيادة العسكرية التابعة لقوات دونيتسك أنها تتقدم على محاور قتالية عدة في المنطقة، حيث تخوض مواجهات مع المجموعات اليمينية المتطرفة.