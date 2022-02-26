https://arabic.sputniknews.com/20220226/ذوبان-جليد-إفرست-المتسارع-والشركات-الكبرى-والكربون-وكوكب-يحمل-الحياة-لقزم-أبيض-1059196691.html

ذوبان جليد إفرست المتسارع والشركات الكبرى والكربون وكوكب يحمل الحياة لقزم أبيض

ذوبان جليد إفرست المتسارع والشركات الكبرى والكربون وكوكب يحمل الحياة لقزم أبيض

دراسة حديثة تفيد بأن العديد من أكبر الشركات في العالم تفشل في تحقيق أهدافها الخاصة في معالجة تغير المناخ. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T15:13+0000

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مرايا العلوم

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ذوبان جليد إفرست المتسارع والشركات الكبرى والكربون وكوكب يحمل الحياة لقزم أبيض ذوبان جليد إفرست المتسارع والشركات الكبرى والكربون وكوكب يحمل الحياة لقزم أبيض

توصلت دراسة جديدة إلى أن تغير المناخ يتسبب في ذوبان أعلى نهر جليدي على جبل إفرست بوتيرة سريعة، ويعتقد الباحثون أنه قد يكون هناك كوكب يمكنه الحفاظ على الحياة بالقرب من الشمس المحتضرة.مواضيع الحلقة:• يعتقد الباحثون أنه قد يكون هناك كوكب يمكنه الحفاظ على الحياة بالقرب من الشمس المحتضرة.• إذا تم تأكيد ذلك، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على كوكب يحتمل أن يكون داعما للحياة يدور حول مثل هذا النجم، يسمى "القزم الأبيض".• أفادت دراسة أجريت على 25 شركة بأن العديد من أكبر الشركات في العالم تفشل في تحقيق أهدافها الخاصة في معالجة تغير المناخ. ومن الواضح أن ثلاثا فقط من الشركات الـ25 ملتزمة بإزالة 90٪ من انبعاثات الكربون من سلاسل الإنتاج والتوريد الخاصة بها.وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا ومنهم "جون مكليود" الطبيب وعالم وظائف الأعضاء، وأحد مكتشفي هرمون الإنسولين، وقد حصل على جائزة نوبل في الطب لعام 1923 مناصفة مع السير فردريك بانتنغ، تقديرا لذلك الاكتشاف الذي مهد الطريق لنجاح الأطباء في علاج داء السكري.يمكنكم متابعة المزيد عبر مرايا العلومالإعداد والتقديم: أحمد أحمد

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