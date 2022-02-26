https://arabic.sputniknews.com/20220226/ذوبان-جليد-إفرست-المتسارع-والشركات-الكبرى-والكربون-وكوكب-يحمل-الحياة-لقزم-أبيض-1059196691.html
ذوبان جليد إفرست المتسارع والشركات الكبرى والكربون وكوكب يحمل الحياة لقزم أبيض
ذوبان جليد إفرست المتسارع والشركات الكبرى والكربون وكوكب يحمل الحياة لقزم أبيض
دراسة حديثة تفيد بأن العديد من أكبر الشركات في العالم تفشل في تحقيق أهدافها الخاصة في معالجة تغير المناخ. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T15:13+0000
2022-02-26T15:13+0000
2022-02-26T15:26+0000
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ذوبان جليد إفرست المتسارع والشركات الكبرى والكربون وكوكب يحمل الحياة لقزم أبيض
ذوبان جليد إفرست المتسارع والشركات الكبرى والكربون وكوكب يحمل الحياة لقزم أبيض
توصلت دراسة جديدة إلى أن تغير المناخ يتسبب في ذوبان أعلى نهر جليدي على جبل إفرست بوتيرة سريعة، ويعتقد الباحثون أنه قد يكون هناك كوكب يمكنه الحفاظ على الحياة بالقرب من الشمس المحتضرة.مواضيع الحلقة:• يعتقد الباحثون أنه قد يكون هناك كوكب يمكنه الحفاظ على الحياة بالقرب من الشمس المحتضرة.• إذا تم تأكيد ذلك، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على كوكب يحتمل أن يكون داعما للحياة يدور حول مثل هذا النجم، يسمى "القزم الأبيض".• أفادت دراسة أجريت على 25 شركة بأن العديد من أكبر الشركات في العالم تفشل في تحقيق أهدافها الخاصة في معالجة تغير المناخ. ومن الواضح أن ثلاثا فقط من الشركات الـ25 ملتزمة بإزالة 90٪ من انبعاثات الكربون من سلاسل الإنتاج والتوريد الخاصة بها.وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا ومنهم "جون مكليود" الطبيب وعالم وظائف الأعضاء، وأحد مكتشفي هرمون الإنسولين، وقد حصل على جائزة نوبل في الطب لعام 1923 مناصفة مع السير فردريك بانتنغ، تقديرا لذلك الاكتشاف الذي مهد الطريق لنجاح الأطباء في علاج داء السكري.يمكنكم متابعة المزيد عبر مرايا العلومالإعداد والتقديم: أحمد أحمد
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ذوبان جليد إفرست المتسارع والشركات الكبرى والكربون وكوكب يحمل الحياة لقزم أبيض
15:13 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 15:26 GMT 26.02.2022) تابعنا عبر
دراسة حديثة تفيد بأن العديد من أكبر الشركات في العالم تفشل في تحقيق أهدافها الخاصة في معالجة تغير المناخ.
توصلت دراسة جديدة إلى أن تغير المناخ يتسبب في ذوبان أعلى نهر جليدي على جبل إفرست بوتيرة سريعة
، ويعتقد الباحثون أنه قد يكون هناك كوكب يمكنه الحفاظ على الحياة بالقرب من الشمس المحتضرة.
• ابتكر الباحثون مستشعرات بصرية ذكية، مستلهَمة من شبكية العين البشرية، يمكنها أن تُحسِّن من أنظمة الرؤية الاصطناعية المُستخدَمة في المركبات ذاتية القيادة والصناعات التحويلية.
• يعتقد الباحثون أنه قد يكون هناك كوكب يمكنه الحفاظ على الحياة بالقرب من الشمس المحتضرة.
• إذا تم تأكيد ذلك، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على كوكب يحتمل أن يكون داعما للحياة يدور حول مثل هذا النجم، يسمى "القزم الأبيض".
• توصلت دراسة جديدة إلى أن تغير المناخ يتسبب في ذوبان أعلى نهر جليدي على جبل إفرست
بوتيرة سريعة. وجد الباحثون أن نهر ساوث كول الجليدي قد فقد أكثر من 180 قدما أو نحو 54 مترا من السمك في الـ 25 عاما الماضية وهو جليد تشكل في 2000 عام.
• أفادت دراسة أجريت على 25 شركة بأن العديد من أكبر الشركات في العالم تفشل في تحقيق أهدافها الخاصة في معالجة تغير المناخ. ومن الواضح أن ثلاثا فقط من الشركات الـ25 ملتزمة بإزالة 90٪ من انبعاثات الكربون من سلاسل الإنتاج والتوريد الخاصة بها.
في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن الاحترار الذي يضعف تأثير الحاجز الليلي الذي يحدُّ من الحرائق العالمية. يوضح الفريق البحثي أن شدة الحرائق في وقت الليل قد ازدادت، ويعزى هذا إلى اشتداد الحر والجفاف ليلا. وتستند النتائج إلى عمليات رصد عالمية بالأقمار الصناعية للحرائق المكتشفة وقت النهار ووقت الليل، والبيانات المناخية المقابلة لها كل ساعة.
وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا
ومنهم "جون مكليود" الطبيب وعالم وظائف الأعضاء، وأحد مكتشفي هرمون الإنسولين، وقد حصل على جائزة نوبل في الطب لعام 1923 مناصفة مع السير فردريك بانتنغ، تقديرا لذلك الاكتشاف الذي مهد الطريق لنجاح الأطباء في علاج داء السكري.
يمكنكم متابعة المزيد عبر مرايا العلوم
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد