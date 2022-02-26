https://arabic.sputniknews.com/20220226/رئيس-الدوما-الروسي-السويد-وفنلندا-أغلقتا-المجال-الجوي-أمام-طائرتي-1059193504.html
رئيس الدوما الروسي: السويد وفنلندا أغلقتا المجال الجوي أمام طائرتي
رئيس الدوما الروسي: السويد وفنلندا أغلقتا المجال الجوي أمام طائرتي
أكد رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن السويد وفنلندا أغلقتا مجالهما الجوي في وجه طائرة الوفد الروسي العائد من كوبا، بالرغم من الاتفاق... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T13:59+0000
2022-02-26T13:59+0000
2022-02-26T13:59+0000
روسيا
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وكتب فولودين على قناته على منصة "تليغرام": " نعم، عدنا إلى موسكو الليلة الماضية بعد زيارة رسمية إلى كوبا ونيكاراغوا"، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق على المسار مسبقًا، لكن الدول الأوروبية رفضت السماح للطائرات الروسية التحليق في مجالها الجوي". وأضاف البرلماني: "حدث ذلك عندما كان من المفترض أن ندخل المجال الجوي السويدي".وأعلنت روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران البريطانية والتشيكية والبولندية والبلغارية.وكانت الوكالة الروسية للنقل الجوي "روس أفياتسيا" حذرت من أن موسكو يمكن بعد العقوبات ضد شركة "إيروفلوت"، أن تفرض إجراءات مماثلة مضادة.كما أعلنت واشنطن وبروكسل بالفعل عن عقوبات جديدة ضد روسيا، بالمقابل أكدت موسكو أن قيودًا جوابية أعدت بالفعل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
رئيس الدوما الروسي: السويد وفنلندا أغلقتا المجال الجوي أمام طائرتي
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أكد رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن السويد وفنلندا أغلقتا مجالهما الجوي في وجه طائرة الوفد الروسي العائد من كوبا، بالرغم من الاتفاق المسبق على الرحلة.
وكتب فولودين على قناته على منصة "تليغرام": " نعم، عدنا إلى موسكو الليلة الماضية بعد زيارة رسمية إلى كوبا ونيكاراغوا"، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق على المسار مسبقًا، لكن الدول الأوروبية رفضت السماح للطائرات الروسية التحليق في مجالها الجوي".
وأضاف البرلماني: "حدث ذلك عندما كان من المفترض أن ندخل المجال الجوي السويدي".
وأعلنت روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران البريطانية والتشيكية والبولندية والبلغارية.
وكانت الوكالة الروسية للنقل الجوي "روس أفياتسيا" حذرت من أن موسكو يمكن بعد العقوبات
ضد شركة "إيروفلوت"، أن تفرض إجراءات مماثلة مضادة.
كما أعلنت واشنطن وبروكسل بالفعل عن عقوبات جديدة ضد روسيا، بالمقابل أكدت موسكو أن قيودًا جوابية أعدت بالفعل.