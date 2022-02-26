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رئيس الوزراء اليوناني يعرض المساعدة على الرئيس الأوكراني
رئيس الوزراء اليوناني يعرض المساعدة على الرئيس الأوكراني
أجرى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم السبت. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T13:21+0000
2022-02-26T13:21+0000
اليونان
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء اليوناني، نشره عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، فإن كيرياكوس عرض على زيلينسكي استعداد أثينا لمساعدة كييف.وأوضح البيان أن رئيس الوزراء أكد للرئيس الأوكراني أن بلاده تؤيد العقوبات الأقسى إلى الآن التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بعد العمليات العسكرية الأخيرة.وأشار إلى أن وزارة الصحة اليونانية ترسل أدوية وإمدادات طبية إلى أوكرانيا.وكان السفير اليوناني في كييف قد أكد أنه والعاملون في السفارة عبروا حدود مولدوفا بسلام بعد أن غادروا العاصمة الأوكرانية أمس الجمعة بالسيارات.
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اليونان, أخبار أوكرانيا, روسيا

رئيس الوزراء اليوناني يعرض المساعدة على الرئيس الأوكراني

13:21 GMT 26.02.2022
© REUTERS / POOLرئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحفي مشترك في باريس، فرنسا 28 سبتمبر 2021
رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحفي مشترك في باريس، فرنسا 28 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / POOL
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أجرى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم السبت.
وحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء اليوناني، نشره عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، فإن كيرياكوس عرض على زيلينسكي استعداد أثينا لمساعدة كييف.
وأوضح البيان أن رئيس الوزراء أكد للرئيس الأوكراني أن بلاده تؤيد العقوبات الأقسى إلى الآن التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بعد العمليات العسكرية الأخيرة.
وأشار إلى أن وزارة الصحة اليونانية ترسل أدوية وإمدادات طبية إلى أوكرانيا.
وكان السفير اليوناني في كييف قد أكد أنه والعاملون في السفارة عبروا حدود مولدوفا بسلام بعد أن غادروا العاصمة الأوكرانية أمس الجمعة بالسيارات.
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