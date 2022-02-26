رئيس الوزراء اليوناني يعرض المساعدة على الرئيس الأوكراني
© REUTERS / POOLرئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحفي مشترك في باريس، فرنسا 28 سبتمبر 2021
أجرى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم السبت.
وحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء اليوناني، نشره عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، فإن كيرياكوس عرض على زيلينسكي استعداد أثينا لمساعدة كييف.
Just spoke with President @ZelenskyyUa. Full support and solidarity to Ukraine and its people in these tragic moments.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 26, 2022
Greece has from the beginning supported tough sanctions against Russia for this blatant violation of international legality.
وأوضح البيان أن رئيس الوزراء أكد للرئيس الأوكراني أن بلاده تؤيد العقوبات الأقسى إلى الآن التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بعد العمليات العسكرية الأخيرة.
Just spoke to @eucopresident Charles Michel on the latest developments in Ukraine. We agreed we will remain coordinated and work for the maximum support to Ukraine and President Zelensky in these terrible moments.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 26, 2022
وأشار إلى أن وزارة الصحة اليونانية ترسل أدوية وإمدادات طبية إلى أوكرانيا.
Our missions in Odessa and Mariupol remain open also as a sign of solidarity to Ukraine. 🇬🇷🇺🇦— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 26, 2022
وكان السفير اليوناني في كييف قد أكد أنه والعاملون في السفارة عبروا حدود مولدوفا بسلام بعد أن غادروا العاصمة الأوكرانية أمس الجمعة بالسيارات.