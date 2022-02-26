https://arabic.sputniknews.com/20220226/رئيس-بيلاروسيا-يبدي-استعداده-لتوفير-منصة-للتفاوض-بين-روسيا-وأوكرانيا-1059191855.html
رئيس بيلاروسيا يبدي استعداده لتوفير منصة للتفاوض بين روسيا وأوكرانيا
رئيس بيلاروسيا يبدي استعداده لتوفير منصة للتفاوض بين روسيا وأوكرانيا
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، استعداده لاستضافة مفاوضات لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T13:22+0000
2022-02-26T13:22+0000
2022-02-26T13:22+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1046484153_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_39fd37a54bd57da8dc646dcbc7bb0aa2.jpg
مينسك- سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية عن لوكاشينكو، قوله: "يمكنهم التوصل لحل حتى اليوم، وسنقدم ونساعد بشكل كامل في هذا الصدد لمنع الحرب".وأضاف: "يمكن إجراء المفاوضات في أي مكان في مينسك، حتى في قصر الاستقلال، الرئاسي".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح الخميس الماضي 24 فبراير/شباط ، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/بيسكوف-أوكرانيا-رفضت-المفاوضات-1059190133.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1046484153_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_0173c66fd2044e7967848b01d5dd3981.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
رئيس بيلاروسيا يبدي استعداده لتوفير منصة للتفاوض بين روسيا وأوكرانيا
تابعنا عبر
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، استعداده لاستضافة مفاوضات لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
مينسك- سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية عن لوكاشينكو، قوله: "يمكنهم التوصل لحل حتى اليوم، وسنقدم ونساعد بشكل كامل في هذا الصدد لمنع الحرب".
وأضاف: "يمكن إجراء المفاوضات في أي مكان في مينسك، حتى في قصر الاستقلال، الرئاسي".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح الخميس الماضي 24 فبراير/شباط ، بدء عملية عسكرية في دونباس
، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين
أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية
لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.