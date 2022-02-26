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https://arabic.sputniknews.com/20220226/رئيس-بيلاروسيا-يبدي-استعداده-لتوفير-منصة-للتفاوض-بين-روسيا-وأوكرانيا-1059191855.html
رئيس بيلاروسيا يبدي استعداده لتوفير منصة للتفاوض بين روسيا وأوكرانيا
رئيس بيلاروسيا يبدي استعداده لتوفير منصة للتفاوض بين روسيا وأوكرانيا
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، استعداده لاستضافة مفاوضات لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T13:22+0000
2022-02-26T13:22+0000
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أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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مينسك- سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية عن لوكاشينكو، قوله: "يمكنهم التوصل لحل حتى اليوم، وسنقدم ونساعد بشكل كامل في هذا الصدد لمنع الحرب".وأضاف: "يمكن إجراء المفاوضات في أي مكان في مينسك، حتى في قصر الاستقلال، الرئاسي".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح الخميس الماضي 24 فبراير/شباط ، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/بيسكوف-أوكرانيا-رفضت-المفاوضات-1059190133.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

رئيس بيلاروسيا يبدي استعداده لتوفير منصة للتفاوض بين روسيا وأوكرانيا

13:22 GMT 26.02.2022
© Press ٍService of the President of the Republic of Belarus / الذهاب إلى بنك الصورمقابلة مع رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو
مقابلة مع رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© Press ٍService of the President of the Republic of Belarus
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أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، استعداده لاستضافة مفاوضات لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
مينسك- سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية عن لوكاشينكو، قوله: "يمكنهم التوصل لحل حتى اليوم، وسنقدم ونساعد بشكل كامل في هذا الصدد لمنع الحرب".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
تغطية أحداث دونباس
بيسكوف: أوكرانيا رفضت المفاوضات لذلك استؤنف تقدم القوات الروسية
12:45 GMT
وأضاف: "يمكن إجراء المفاوضات في أي مكان في مينسك، حتى في قصر الاستقلال، الرئاسي".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح الخميس الماضي 24 فبراير/شباط ، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس13:39 GMT
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