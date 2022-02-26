https://arabic.sputniknews.com/20220226/رئيس-لاتفيا-نستعد-لاستضافة-موظفي-السفارة-الأوكرانية-في-موسكو-1059182953.html
رئيس لاتفيا: نستعد لاستضافة موظفي السفارة الأوكرانية في موسكو
رئيس لاتفيا: نستعد لاستضافة موظفي السفارة الأوكرانية في موسكو
قال رئيس لاتفيا، إيجل ليفيتس، اليوم السبت، إن لاتفيا تستعد لاستضافة موظفي السفارة الأوكرانية في موسكو بناءً على طلب كييف بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
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سبوتنيك. وقال ليفيتس للصحفيين إن "لاتفيا تستعد لاستضافة موظفي السفارة الأوكرانية في موسكو بناء على طلب أوكرانيا نظرا لقرار أوكرانيا قطع العلاقات مع روسيا".يأتي ذلك في أعقاب قرار كييف، يوم الخميس الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو وسط العملية العسكرية الروسية في دونباس.يذكر أن روسيا كانت قد بدأت، يوم الخميس 24 شباط، عملية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا، استجابة لنداءات من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين للمساعدة في مواجهة عدوان القوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية الخاصة تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط وأن السكان المدنيين ليسوا في خطر، وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا.في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، بأن صاروخا أطلقته القوات المسلحة الأوكرانية أصاب مبنى سكنيا في العاصمة كييف عن طريق الخطأ.وأعلن محافظ كييف، فيتالي كليتشكو، بمنصة التواصل الاجتماعي أن صاروخا تابعا للجيش الأوكراني أصاب مبنى سكنيا كبيرا في شارع لوبانوفسكي في العاصمة الأوكرانية كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
رئيس لاتفيا: نستعد لاستضافة موظفي السفارة الأوكرانية في موسكو
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قال رئيس لاتفيا، إيجل ليفيتس، اليوم السبت، إن لاتفيا تستعد لاستضافة موظفي السفارة الأوكرانية في موسكو بناءً على طلب كييف بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.
سبوتنيك
. وقال ليفيتس للصحفيين إن "لاتفيا تستعد لاستضافة موظفي السفارة الأوكرانية في موسكو بناء على طلب أوكرانيا نظرا لقرار أوكرانيا قطع العلاقات مع روسيا".
يأتي ذلك في أعقاب قرار كييف، يوم الخميس الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو وسط العملية العسكرية الروسية في دونباس.
يذكر أن روسيا كانت قد بدأت، يوم الخميس 24 شباط، عملية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا، استجابة لنداءات من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين للمساعدة في مواجهة عدوان القوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية الخاصة تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط وأن السكان المدنيين ليسوا في خطر، وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا.
في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، بأن صاروخا أطلقته القوات المسلحة الأوكرانية
أصاب مبنى سكنيا في العاصمة كييف عن طريق الخطأ.
وأعلن محافظ كييف، فيتالي كليتشكو، بمنصة التواصل الاجتماعي أن صاروخا تابعا للجيش الأوكراني أصاب مبنى سكنيا كبيرا في شارع لوبانوفسكي في العاصمة الأوكرانية كييف.