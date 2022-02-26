https://arabic.sputniknews.com/20220226/روسكوسموس-تعلق-تعاونها-مع-شركاء-أوروبيين-ردا-على-العقوبات-1059173892.html

"روسكوسموس" تعلق تعاونها مع شركاء أوروبيين ردا على العقوبات

"روسكوسموس" تعلق تعاونها مع شركاء أوروبيين ردا على العقوبات

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم السبت، تعليق تعاونها مع شركاء أوروبيين ردا على العقوبات الغربية على موسكو. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T06:34+0000

2022-02-26T06:34+0000

2022-02-26T06:52+0000

روسيا

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قال دميتري روجوزين، الرئيس التنفيذي لـ"روسكوسموس"، على قناته في "تليغرام"، إن الشركة تعلق تعاونها مع شركاء أوروبيين بشأن عمليات الإطلاق من قاعدة "كورو" الفضائية وتستدعي موظفيها من "غيانا" الفرنسية ردًا على العقوبات.وافق مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الجمعة، على الحزمة الثانية من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.توعدت الخارجية الروسية بالرد بالشكل المناسب على قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.وصباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، أعلن الرئيس الروسي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.

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روسيا