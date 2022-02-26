https://arabic.sputniknews.com/20220226/روسيا-تحظر-مجالها-الجوي-أمام-رحلات-الطيران-التشيكية-والبولندية-والبلغارية-1059189289.html
روسيا تغلق مجالها الجوي أمام رحلات الطيران التشيكية والبولندية والبلغارية
روسيا تغلق مجالها الجوي أمام رحلات الطيران التشيكية والبولندية والبلغارية
أعلنت هيئة الطيران الروسية، اليوم السبت، أن روسيا حظرت الرحلات الجوية للخطوط الجوية التشيكية والبولندية والبلغارية في مجالها الجوي. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T12:25+0000
2022-02-26T12:25+0000
2022-02-26T12:30+0000
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روسيا
روسيا تغلق مجالها الجوي أمام رحلات الطيران التشيكية والبولندية والبلغارية
12:25 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 12:30 GMT 26.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت هيئة الطيران الروسية، اليوم السبت، أن روسيا حظرت الرحلات الجوية للخطوط الجوية التشيكية والبولندية والبلغارية في مجالها الجوي.