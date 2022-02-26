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روسيا تغلق مجالها الجوي أمام رحلات الطيران التشيكية والبولندية والبلغارية
https://arabic.sputniknews.com/20220226/روسيا-تحظر-مجالها-الجوي-أمام-رحلات-الطيران-التشيكية-والبولندية-والبلغارية-1059189289.html
روسيا تغلق مجالها الجوي أمام رحلات الطيران التشيكية والبولندية والبلغارية
روسيا تغلق مجالها الجوي أمام رحلات الطيران التشيكية والبولندية والبلغارية
أعلنت هيئة الطيران الروسية، اليوم السبت، أن روسيا حظرت الرحلات الجوية للخطوط الجوية التشيكية والبولندية والبلغارية في مجالها الجوي. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا

روسيا تغلق مجالها الجوي أمام رحلات الطيران التشيكية والبولندية والبلغارية

12:25 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 12:30 GMT 26.02.2022)
© Sputnikطائرة مدنية
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
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أعلنت هيئة الطيران الروسية، اليوم السبت، أن روسيا حظرت الرحلات الجوية للخطوط الجوية التشيكية والبولندية والبلغارية في مجالها الجوي.
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس11:49 GMT
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