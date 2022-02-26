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تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/روسيا-تغلق-مجالها-الجوي-أمام-دول-البلطيق-وسلوفينيا-1059211375.html
روسيا تغلق مجالها الجوي أمام دول البلطيق وسلوفينيا
روسيا تغلق مجالها الجوي أمام دول البلطيق وسلوفينيا
قالت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية، إن روسيا تغلق أجواءها أمام شركات النقل الجوي لدول البلطيق، وكذلك سلوفينيا، ردا على إغلاق هذه الدول مجالها الجوي أمام... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T23:45+0000
2022-02-27T00:10+0000
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أخبار روسيا اليوم
دول البلطيق
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وذكرت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية، أن هذا الإجراء يتوافق للقانون الدولي.كانت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية، أعلنت اليوم أن روسيا فرضت حظرا على رحلات الخطوط الجوية البلغارية والبولندية والتشيكية والرومانية وكذلك لدول البلطيق وسلوفينيا في مجالها الجوي ردا على إغلاق هذه الدول مجالها الجوي أمام روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/الأمم-المتحدة-ترد-على-زيلينسكي-غوتيريش-غير-مخول-بإعلان-الإبادة-الجماعية-في-أي-مكان-بالعالم-1059209467.html
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أخبار روسيا اليوم, دول البلطيق

روسيا تغلق مجالها الجوي أمام دول البلطيق وسلوفينيا

23:45 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 00:10 GMT 27.02.2022)
© Sputnik . Maksim Blinovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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قالت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية، إن روسيا تغلق أجواءها أمام شركات النقل الجوي لدول البلطيق، وكذلك سلوفينيا، ردا على إغلاق هذه الدول مجالها الجوي أمام روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
وأضافت، فيما يتعلق بالقرارات غير الودية لسلطات الطيران في إستونيا، سلوفينيا، لاتفيا، وليتوانيا، تم فرض قيود على شركات النقل الجوي لهذه الدول".
وذكرت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية، أن هذا الإجراء يتوافق للقانون الدولي.
كانت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية، أعلنت اليوم أن روسيا فرضت حظرا على رحلات الخطوط الجوية البلغارية والبولندية والتشيكية والرومانية وكذلك لدول البلطيق وسلوفينيا في مجالها الجوي ردا على إغلاق هذه الدول مجالها الجوي أمام روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.
وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
تغطية أحداث دونباس
الأمم المتحدة ترد على زيلينسكي: غوتيريش غير مخول بإعلان الإبادة الجماعية في أي مكان بالعالم
أمس, 21:29 GMT
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 14:45 GMT
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