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https://arabic.sputniknews.com/20220226/زعيم-البوليساريو-يهاجم-الدول-العربية-ويتهمها-بتجاهل-جبهته-والانحياز-للمغرب-1059175841.html
زعيم البوليساريو يهاجم الدول العربية ويتهمها بتجاهل جبهته والانحياز للمغرب
زعيم البوليساريو يهاجم الدول العربية ويتهمها بتجاهل جبهته والانحياز للمغرب
انتقد الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، مواقف الدول العربية من نزاع الصحراء، واتهمها بتجاهل جبهته، والانحياز إلى المغرب. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T07:30+0000
2022-02-26T07:30+0000
أخبار المغرب اليوم
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واعترف رئيس جبهة البوليساريو، في كلمة له نقلتها وكالة الأنباء الصحراوية، بصعوبة تغيير هذه الدول لمواقفها، وقال "لقد افتقد الشعب الصحراوي لتضامن عربي حقيقي، وتنكر له الإخوة والأشقاء".وانتقد التعامل بانتقائية مع النزاعات في العالم، معتبرا أن الدول التي تقوم بذلك بحسبه لا تنسجم مع نفسها ومع مبادئها ومع تاريخها.وتحدث عن ظلم عربي "للشعب الصحراوي" الذي يعاني بحسبه من "ظلم ذوي القربى، ومن مرارة تغاضي المجتمع الدولي".وباستثناء الجزائر وموريتانيا وسوريا، لا تعترف بـ"الجمهورية الصحراوية" أي دولة عربية، كما أن موريتانيا وسوريا لا تقيمان علاقات دبلوماسية مع البوليساريو.بالمقابل تعترف معظم الدول العربية الفاعلة، بمغربية الصحراء، وقرر بعضها افتتاح قنصليات في مدينتي الداخلة والعيون، كما أن الدول العربية وخصوصا الخليجية تحرص على دعم الموقف المغربي في المحافل الدولية، وخصوصا في الأمم المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/الجزائر-تعتبر-ادعاء-وجود-جنود-إيرانيين-لدعم-البوليساريو-أكاذيب-مضحكة-وراءها-مخابرات-المغرب--1054060896.html
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أخبار المغرب اليوم

زعيم البوليساريو يهاجم الدول العربية ويتهمها بتجاهل جبهته والانحياز للمغرب

07:30 GMT 26.02.2022
© AP Photo / Fateh Guidoumإبراهيم غالي رئيس جبهة البوليساريو
إبراهيم غالي رئيس جبهة البوليساريو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© AP Photo / Fateh Guidoum
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انتقد الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، مواقف الدول العربية من نزاع الصحراء، واتهمها بتجاهل جبهته، والانحياز إلى المغرب.
واعترف رئيس جبهة البوليساريو، في كلمة له نقلتها وكالة الأنباء الصحراوية، بصعوبة تغيير هذه الدول لمواقفها، وقال "لقد افتقد الشعب الصحراوي لتضامن عربي حقيقي، وتنكر له الإخوة والأشقاء".
وانتقد التعامل بانتقائية مع النزاعات في العالم، معتبرا أن الدول التي تقوم بذلك بحسبه لا تنسجم مع نفسها ومع مبادئها ومع تاريخها.
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وتحدث عن ظلم عربي "للشعب الصحراوي" الذي يعاني بحسبه من "ظلم ذوي القربى، ومن مرارة تغاضي المجتمع الدولي".
وباستثناء الجزائر وموريتانيا وسوريا، لا تعترف بـ"الجمهورية الصحراوية" أي دولة عربية، كما أن موريتانيا وسوريا لا تقيمان علاقات دبلوماسية مع البوليساريو.
بالمقابل تعترف معظم الدول العربية الفاعلة، بمغربية الصحراء، وقرر بعضها افتتاح قنصليات في مدينتي الداخلة والعيون، كما أن الدول العربية وخصوصا الخليجية تحرص على دعم الموقف المغربي في المحافل الدولية، وخصوصا في الأمم المتحدة.
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