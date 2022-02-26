https://arabic.sputniknews.com/20220226/سفارة-السعودية-في-موسكو-توجه-تنبيها-إلى-رعاياها-1059186702.html

سفارة السعودية في موسكو توجه تنبيها إلى رعاياها

سفارة السعودية في موسكو توجه تنبيها إلى رعاياها

أصدرت السفارة السعودية في موسكو، تنبيها إلى المواطنين الزائرين والمقيمين في روسيا، في ظل الوضع القائم بعد أيام من بدء الجيش الروسي عملية عسكرية في أوكرانيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T11:38+0000

2022-02-26T11:38+0000

2022-02-26T11:38+0000

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ونبهت السفارة السعودية في موسكو، المواطنين الزائرين والمقيمين في روسيا الاتحادية إلى أن وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أعلنت عن تقييد رحلات الطيران مؤقتاً في بعض المطارات في جنوب روسيا لغاية 2 مارس/ آذار المقبل.وكشف السفارة في بيان لها عن أن المطارات المعلقة مؤقتاً هي روستوف (بلاتوف) وكراسنودار (باشكوفسكي) وأنابا (فيتيازيفو) وجيلندجيك وإليستا وستافروبول وبيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وسيمفيروبول.وكانت السفارة السعودية في كييف، وجهت دعوة عاجلة إلى كافة المواطنين الموجودين في أوكرانيا، الذين لم يتواصلوا معها خلال فترة الإجلاء الماضية.ودعت السفارة السعودية في كييف، في بيان لها، "كافة المواطنين الموجودين في جمهورية أوكرانيا الذين لم يتواصلوا معها خلال فترة الإجلاء الماضية إلى سرعة التواصل مع السفارة في أقرب وقت ممكن".وقالت إن "ذلك يأتي نظرا للمستجدات التي تشهدها جمهورية أوكرانيا في الوقت الراهن، وحرصا من حكومة السعودية على سلامة المواطنين في كل مكان".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح الخميس الماضي، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.

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