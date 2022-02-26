https://arabic.sputniknews.com/20220226/سفارة-مصر-في-رومانيا-تدعو-المصريين-المتعسرين-في-أوكرانيا-للتواصل-معها-1059202126.html

سفارة مصر في رومانيا تدعو المصريين المتعسرين في أوكرانيا للتواصل معها

سفارة مصر في رومانيا تدعو المصريين المتعسرين في أوكرانيا للتواصل معها

عبّرت السفارة المصرية في العاصمة الرومانية، بوخارست، عن استعداداها لتقديم خدماتها للمصريين القادمين من أوكرانيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T17:38+0000

2022-02-26T17:38+0000

2022-02-26T17:38+0000

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وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن السفارة تسعى لتسهيل حجز الفنادق وتذاكر العودة إلى أرض الوطن على نفقة المواطنين الشخصية، وذلك لحين إشعار آخر.وناشدت السفارة المصرية المواطنين موافاتها بأي حالات تعاني من التعسر في تحمل نفقات حتى تتمكن من حصر تلك الحالات وإبلاغها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها. ودعت السفارة إلى التواصل معها في هذا الشأن عبر رقم للطوارئ.تأتي هذ الخطوة في ضوء بدء وصول مجموعات من المواطنين المصريين إلى رومانيا، منذ بدء تصاعد الأحداث في أوكرانيا.من جانبها عقدت نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، اجتماعا عبر تطبيق "زووم" بممثلين عن الجالية المصرية المتواجدين في مختلف المدن الأوكرانية، بهدف متابعة أحدث المستجدات والاطمئنان على أوضاعهم في ضوء تطورات الوضع.وخلال الاجتماع، تواصلت الوزيرة مباشرة مع مجموعة من المصريين العابرين إلى الحدود الأوكرانية-الرومانية، بحسب بيان للوزارة.واطمأنت الوزيرة المصرية على أوضاع المجموعة التي تضم طالبات وشباب وأسر يتقدمون عبر الطريق البري.وأكدت نبيلة مكرم عبيد أن هناك متابعة مستمرة لتطورات الأوضاع، لافتة إلى أنها على تواصل مستمر مع كافة جهات الدولة و سفارات مصر في الدول الحدودية مع أوكرانيا لتنسيق تيسير عبور المصريين.وأوضحت أنها ستمد ممثلي الجالية والطلبة المصريين في أوكرانيا بقوائم المنافذ الحدودية الآمنة مع رومانيا وبولندا للتوجه إليها.وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس، 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

https://arabic.sputniknews.com/20220225/السفارة-المصرية-في-كييف-تتفاوض-على-مسار-آمن-لخروج-الجالية-من-أوكرانيا-1059151125.html

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