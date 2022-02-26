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https://arabic.sputniknews.com/20220226/سفير-فنلندا-ستغلق-مجالها-الجوي-أمام-الطائرات-الروسية-1059210780.html
سفير: فنلندا ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية
سفير: فنلندا ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية
قال السفير الفنلندي لدى الولايات المتحدة، اليوم السبت، إن بلاده ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
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فنلندا, الطائرات الروسية

سفير: فنلندا ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

23:02 GMT 26.02.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
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قال السفير الفنلندي لدى الولايات المتحدة، اليوم السبت، إن بلاده ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس14:45 GMT
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