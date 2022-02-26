https://arabic.sputniknews.com/20220226/سفير-فنلندا-ستغلق-مجالها-الجوي-أمام-الطائرات-الروسية-1059210780.html
سفير: فنلندا ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية
سفير: فنلندا ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية
قال السفير الفنلندي لدى الولايات المتحدة، اليوم السبت، إن بلاده ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T23:02+0000
2022-02-26T23:02+0000
2022-02-26T23:02+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
فنلندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فنلندا, الطائرات الروسية
سفير: فنلندا ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية
تابعنا عبر
يتبع
قال السفير الفنلندي لدى الولايات المتحدة، اليوم السبت، إن بلاده ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.