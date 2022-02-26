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https://arabic.sputniknews.com/20220226/سلطات-مولدوفا-تبلغ-فريق-تحرير-سبوتنيك-بحجب-موقعها-ابتداء-من-اليوم-السبت-1059177175.html
سلطات مولدوفا تبلغ فريق تحرير "سبوتنيك" بحجب موقعها ابتداء من اليوم السبت
سلطات مولدوفا تبلغ فريق تحرير "سبوتنيك" بحجب موقعها ابتداء من اليوم السبت
أبلغت السلطات المولدوفية فريق تحرير "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأنه سيتم حجب موقعها ابتداء من اليوم السبت والبث الإذاعي اعتبارا من 7 مارس/آذار. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T08:32+0000
2022-02-26T08:54+0000
روسيا
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وأضاف فريق تحرير "سبوتنيك مولدوفا": "لقد تلقينا إخطارًا بشأن حجب المواقع اعتبارا من اليوم السبت 26 فبراير/شباط، والبث الإذاعي اعتبارا من 7 مارس، وسيتم حظر ثلاث لغات هي المولدوفية والروسية والرومانية".وصباح الخميس 24 فبرايرالجاري، أعلن الرئيس الروسي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
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روسيا

سلطات مولدوفا تبلغ فريق تحرير "سبوتنيك" بحجب موقعها ابتداء من اليوم السبت

08:32 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 08:54 GMT 26.02.2022)
© Sputnik . Vladimir Astapkovichجناح وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار)
جناح وكالة الأنباء والإذاعة الدولية سبوتنيك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار) - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أبلغت السلطات المولدوفية فريق تحرير "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأنه سيتم حجب موقعها ابتداء من اليوم السبت والبث الإذاعي اعتبارا من 7 مارس/آذار.
وأضاف فريق تحرير "سبوتنيك مولدوفا": "لقد تلقينا إخطارًا بشأن حجب المواقع اعتبارا من اليوم السبت 26 فبراير/شباط، والبث الإذاعي اعتبارا من 7 مارس، وسيتم حظر ثلاث لغات هي المولدوفية والروسية والرومانية".
وصباح الخميس 24 فبرايرالجاري، أعلن الرئيس الروسي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
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وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
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