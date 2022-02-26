https://arabic.sputniknews.com/20220226/سلوفاكيا-تعلن-حالة-الطوارئ-بسبب-تدفق-اللاجئين-من-أوكرانيا-فيديو--1059186647.html
سلوفاكيا تعلن حالة الطوارئ بسبب تدفق اللاجئين من أوكرانيا... فيديو
سلوفاكيا تعلن حالة الطوارئ بسبب تدفق اللاجئين من أوكرانيا... فيديو
أعلنت السلطات في سلوفاكيا، اليوم السبت، حالة الطوارئ في البلاد بسبب تدفق اللاجئين من أوكرانيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T11:39+0000
2022-02-26T11:39+0000
2022-02-26T11:39+0000
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وأشارت مصادر إعلامية إلى أن البرلماني السلوفاكي قد وافق أمس الجمعة، على قانون خاص يتضمن عدة إجراءات متعلقة بالوضع في أوكرانيا.وبحسب موقع "spectator"، فإن الحكومة السلوفاكية من خلال هذا القانون تستطيع إعلان حالة الطوارئ في البلاد في حال وجود تدفق كبير من اللاجئين إلى داخل الأراضي السلوفاكية.في الوقت نفسه، أعطى النواب الضوء الأخضر لتعديلات قانون الحماية المدنية وقانون اللجوء وقانون الأمن السيبراني.تمت مناقشة كل هذه التعديلات بشكل سريع في البرلمان، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها في وقت سابق من الأسبوع الماضي.وحظيت هذه التعديلات بتأييد 82 نائباً من أصل 121 نائبا في البرلمان السلوفاكي، فيما امتنع 27 نائبا عن التصويت.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/الرئيس-الأوكراني-يغادر-كييف-متوجها-إلى-مدينة-لفوف-1059183454.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
سلوفاكيا تعلن حالة الطوارئ بسبب تدفق اللاجئين من أوكرانيا... فيديو
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أعلنت السلطات في سلوفاكيا، اليوم السبت، حالة الطوارئ في البلاد بسبب تدفق اللاجئين من أوكرانيا.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن البرلماني السلوفاكي قد وافق أمس الجمعة، على قانون خاص يتضمن عدة إجراءات متعلقة بالوضع في أوكرانيا.
وبحسب موقع "spectator"
، فإن الحكومة السلوفاكية من خلال هذا القانون تستطيع إعلان حالة الطوارئ في البلاد في حال وجود تدفق كبير من اللاجئين إلى داخل الأراضي السلوفاكية.
في الوقت نفسه، أعطى النواب الضوء الأخضر لتعديلات قانون الحماية المدنية وقانون اللجوء وقانون الأمن السيبراني.
تمت مناقشة كل هذه التعديلات بشكل سريع في البرلمان، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
وحظيت هذه التعديلات بتأييد 82 نائباً من أصل 121 نائبا في البرلمان السلوفاكي، فيما امتنع 27 نائبا عن التصويت.