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سلوفاكيا تعلن حالة الطوارئ بسبب تدفق اللاجئين من أوكرانيا... فيديو
سلوفاكيا تعلن حالة الطوارئ بسبب تدفق اللاجئين من أوكرانيا... فيديو
أعلنت السلطات في سلوفاكيا، اليوم السبت، حالة الطوارئ في البلاد بسبب تدفق اللاجئين من أوكرانيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T11:39+0000
2022-02-26T11:39+0000
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وأشارت مصادر إعلامية إلى أن البرلماني السلوفاكي قد وافق أمس الجمعة، على قانون خاص يتضمن عدة إجراءات متعلقة بالوضع في أوكرانيا.وبحسب موقع "spectator"، فإن الحكومة السلوفاكية من خلال هذا القانون تستطيع إعلان حالة الطوارئ في البلاد في حال وجود تدفق كبير من اللاجئين إلى داخل الأراضي السلوفاكية.في الوقت نفسه، أعطى النواب الضوء الأخضر لتعديلات قانون الحماية المدنية وقانون اللجوء وقانون الأمن السيبراني.تمت مناقشة كل هذه التعديلات بشكل سريع في البرلمان، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها في وقت سابق من الأسبوع الماضي.وحظيت هذه التعديلات بتأييد 82 نائباً من أصل 121 نائبا في البرلمان السلوفاكي، فيما امتنع 27 نائبا عن التصويت.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/الرئيس-الأوكراني-يغادر-كييف-متوجها-إلى-مدينة-لفوف-1059183454.html
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العالم, أخبار أوكرانيا

سلوفاكيا تعلن حالة الطوارئ بسبب تدفق اللاجئين من أوكرانيا... فيديو

11:39 GMT 26.02.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورالمقر الرئاسي في سلوفاكيا
المقر الرئاسي في سلوفاكيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أعلنت السلطات في سلوفاكيا، اليوم السبت، حالة الطوارئ في البلاد بسبب تدفق اللاجئين من أوكرانيا.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن البرلماني السلوفاكي قد وافق أمس الجمعة، على قانون خاص يتضمن عدة إجراءات متعلقة بالوضع في أوكرانيا.
وبحسب موقع "spectator"، فإن الحكومة السلوفاكية من خلال هذا القانون تستطيع إعلان حالة الطوارئ في البلاد في حال وجود تدفق كبير من اللاجئين إلى داخل الأراضي السلوفاكية.
في الوقت نفسه، أعطى النواب الضوء الأخضر لتعديلات قانون الحماية المدنية وقانون اللجوء وقانون الأمن السيبراني.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
الرئيس الأوكراني يغادر كييف متوجها إلى مدينة لفوف
10:34 GMT
تمت مناقشة كل هذه التعديلات بشكل سريع في البرلمان، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
وحظيت هذه التعديلات بتأييد 82 نائباً من أصل 121 نائبا في البرلمان السلوفاكي، فيما امتنع 27 نائبا عن التصويت.
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس11:49 GMT
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