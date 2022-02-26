https://arabic.sputniknews.com/20220226/شركة-أدوية-إيرانية-تعلن-إنتاج-لقاح-مضاد-لأوميكرون-1059199029.html
شركة أدوية إيرانية تعلن إنتاج لقاح مضاد لأوميكرون
شركة أدوية إيرانية تعلن إنتاج لقاح مضاد لأوميكرون
أعلنت شركة أدوية إيرانية، اليوم السبت، نجاح الباحثين لديها في الكشف عن لقاح مضاد لمتحور فيروس كورونا أوميكرون. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T16:19+0000
2022-02-26T16:19+0000
2022-02-26T16:19+0000
فيروس كورونا
أخبار إيران
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0c/1048654117_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bd22570cec4a25535ff1f3f1aba64054.jpg
وقالت شركة "بركة" الإيرانية لإنتاج الدواء، إن الباحثين لديها نجحوا في الكشف عن لقاح قادر على الوقاية بنسبة عالية أمام الفيروس الوبائي المتحور من سلالة كورونا "أوميكرون".وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، جاء الإعلان عن الاكتشاف خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا، والذي عقد، اليوم السبت، برعاية رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي.وأعرب الرئيس الإيراني عن "ارتياحه بشأن التقرير المقدم حول "تراجع معدل الاصابات بفيروس كورونا داخل البلاد".ودعا رئيسي الجهات المعنية في البلاد، لحثّ المواطنين على تلقي الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ومضاعفة الغرامات المترتبة على تجاهل التعليمات الوقائية ذات الصلة.
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0c/1048654117_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_a4380dcb84e9ce0d61d05ca9213f6169.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, أخبار إيران, إيران
شركة أدوية إيرانية تعلن إنتاج لقاح مضاد لأوميكرون
تابعنا عبر
أعلنت شركة أدوية إيرانية، اليوم السبت، نجاح الباحثين لديها في الكشف عن لقاح مضاد لمتحور فيروس كورونا أوميكرون.
وقالت شركة "بركة" الإيرانية لإنتاج الدواء، إن الباحثين لديها نجحوا في الكشف عن لقاح قادر على الوقاية بنسبة عالية أمام الفيروس الوبائي المتحور من سلالة كورونا "أوميكرون".
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"
، جاء الإعلان عن الاكتشاف خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا، والذي عقد، اليوم السبت، برعاية رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي.
وشدد رئيسي خلال الاجتماع على ضرورة عدم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية والصحية للحد من تفشي فيروس كورونا.
وأعرب الرئيس الإيراني عن "ارتياحه بشأن التقرير المقدم حول "تراجع معدل الاصابات بفيروس كورونا داخل البلاد".
ودعا رئيسي الجهات المعنية في البلاد، لحثّ المواطنين على تلقي الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ومضاعفة الغرامات المترتبة على تجاهل التعليمات الوقائية ذات الصلة.