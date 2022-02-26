عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220226/شركة-أدوية-إيرانية-تعلن-إنتاج-لقاح-مضاد-لأوميكرون-1059199029.html
شركة أدوية إيرانية تعلن إنتاج لقاح مضاد لأوميكرون
شركة أدوية إيرانية تعلن إنتاج لقاح مضاد لأوميكرون
أعلنت شركة أدوية إيرانية، اليوم السبت، نجاح الباحثين لديها في الكشف عن لقاح مضاد لمتحور فيروس كورونا أوميكرون. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T16:19+0000
2022-02-26T16:19+0000
فيروس كورونا
أخبار إيران
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0c/1048654117_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bd22570cec4a25535ff1f3f1aba64054.jpg
وقالت شركة "بركة" الإيرانية لإنتاج الدواء، إن الباحثين لديها نجحوا في الكشف عن لقاح قادر على الوقاية بنسبة عالية أمام الفيروس الوبائي المتحور من سلالة كورونا "أوميكرون".وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، جاء الإعلان عن الاكتشاف خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا، والذي عقد، اليوم السبت، برعاية رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي.وأعرب الرئيس الإيراني عن "ارتياحه بشأن التقرير المقدم حول "تراجع معدل الاصابات بفيروس كورونا داخل البلاد".ودعا رئيسي الجهات المعنية في البلاد، لحثّ المواطنين على تلقي الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ومضاعفة الغرامات المترتبة على تجاهل التعليمات الوقائية ذات الصلة.
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0c/1048654117_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_a4380dcb84e9ce0d61d05ca9213f6169.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا, أخبار إيران, إيران

شركة أدوية إيرانية تعلن إنتاج لقاح مضاد لأوميكرون

16:19 GMT 26.02.2022
© REUTERS / Majid Asgaripour/WANAتشديد التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا في طهعران، إيران 10 أبريل 2021
تشديد التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا في طهعران، إيران 10 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Majid Asgaripour/WANA
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت شركة أدوية إيرانية، اليوم السبت، نجاح الباحثين لديها في الكشف عن لقاح مضاد لمتحور فيروس كورونا أوميكرون.
وقالت شركة "بركة" الإيرانية لإنتاج الدواء، إن الباحثين لديها نجحوا في الكشف عن لقاح قادر على الوقاية بنسبة عالية أمام الفيروس الوبائي المتحور من سلالة كورونا "أوميكرون".
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، جاء الإعلان عن الاكتشاف خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا، والذي عقد، اليوم السبت، برعاية رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي.
وشدد رئيسي خلال الاجتماع على ضرورة عدم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية والصحية للحد من تفشي فيروس كورونا.
وأعرب الرئيس الإيراني عن "ارتياحه بشأن التقرير المقدم حول "تراجع معدل الاصابات بفيروس كورونا داخل البلاد".
ودعا رئيسي الجهات المعنية في البلاد، لحثّ المواطنين على تلقي الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ومضاعفة الغرامات المترتبة على تجاهل التعليمات الوقائية ذات الصلة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس14:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала