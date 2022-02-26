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https://arabic.sputniknews.com/20220226/شركة-الطيران-الألمانية-لوفتهانزا-توقف-الرحلات-الجوية-إلى-روسيا-لمدة-أسبوع-1059209081.html
شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" توقف الرحلات الجوية إلى روسيا لمدة أسبوع
شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" توقف الرحلات الجوية إلى روسيا لمدة أسبوع
قالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، اليوم السبت، إنها ستلغي جميع الرحلات الجوية إلى روسيا وستتوقف عن استخدام المجال الجوي الروسي خلال الأسبوع المقبل،... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T21:12+0000
2022-02-26T21:21+0000
تغطية أحداث دونباس
لوفتهانزا
أخبار روسيا اليوم
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وقال متحدث باسم الشركة، إن "الرحلات الجوية الموجودة في المجال الجوي الروسي ستغادره مرة أخرى قريبًا".وأضاف أن الشركة على اتصال وثيق بالسلطات الوطنية والدولية وستواصل مراقبة الوضع عن كثب.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية، أن روسيا فرضت حظرا على رحلات الخطوط الجوية البلغارية والبولندية والتشيكية والرومانية في مجالها الجوي ردا على إغلاق هذه الدول مجالها الجوي أمام روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/روسيا-تحظر-مجالها-الجوي-أمام-رحلات-الطيران-التشيكية-والبولندية-والبلغارية-1059189289.html
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لوفتهانزا, أخبار روسيا اليوم

شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" توقف الرحلات الجوية إلى روسيا لمدة أسبوع

21:12 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 21:21 GMT 26.02.2022)
© REUTERS / DJORDJE KOJADINOVICالخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا
الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / DJORDJE KOJADINOVIC
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قالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، اليوم السبت، إنها ستلغي جميع الرحلات الجوية إلى روسيا وستتوقف عن استخدام المجال الجوي الروسي خلال الأسبوع المقبل، مستشهدة بما وصفته "الوضع التنظيمي الناشئ".
وقال متحدث باسم الشركة، إن "الرحلات الجوية الموجودة في المجال الجوي الروسي ستغادره مرة أخرى قريبًا".
وأضاف أن الشركة على اتصال وثيق بالسلطات الوطنية والدولية وستواصل مراقبة الوضع عن كثب.
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
روسيا تغلق مجالها الجوي أمام رحلات الطيران التشيكية والبولندية والبلغارية
12:25 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية، أن روسيا فرضت حظرا على رحلات الخطوط الجوية البلغارية والبولندية والتشيكية والرومانية في مجالها الجوي ردا على إغلاق هذه الدول مجالها الجوي أمام روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس14:45 GMT
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