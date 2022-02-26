https://arabic.sputniknews.com/20220226/فيسبوك-تتخذ-قرارا-بحظر-الإعلانات-لوسائل-الإعلام-الحكومية-الروسية-على-الشبكة-1059172451.html
"فيسبوك" تتخذ قرارا بحظر الإعلانات لوسائل الإعلام الحكومية الروسية على الشبكة
"فيسبوك" تتخذ قرارا بحظر الإعلانات لوسائل الإعلام الحكومية الروسية على الشبكة
أعلن رئيس قسم الأمن السيبراني في "فيسبوك"، ناثانيال غليخر، إن المنصة الاجتماعية حظرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية من القيام بالإعلانات والترويج على منصاتها. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T04:29+0000
2022-02-26T04:29+0000
2022-02-26T04:29+0000
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وجاء تصريح غليخر على صفحته الخاصة على منصة "تويتر" قال فيها: " "نحن الآن سنمنع وسائل الإعلام الحكومية الروسية من الإعلان والترويج أو تحقيق الدخل من على منصتنا في أي مكان في العالم".وأضاف غليخر قائلا إن "الشبكة الاجتماعية تواصل إبراز الوسائل الإعلامية الحكومية الروسية ونراقب الوضع عن كثب".وجاء هذا القرار في الشركة الأمريكية بسبب الحرب المفروضة على أوكرانيا من قبل روسيا بحسب زعمهم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
"فيسبوك" تتخذ قرارا بحظر الإعلانات لوسائل الإعلام الحكومية الروسية على الشبكة
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أعلن رئيس قسم الأمن السيبراني في "فيسبوك"، ناثانيال غليخر، إن المنصة الاجتماعية حظرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية من القيام بالإعلانات والترويج على منصاتها.
وجاء تصريح غليخر على صفحته الخاصة على منصة "تويتر" قال فيها: " "نحن الآن سنمنع وسائل الإعلام الحكومية الروسية من الإعلان والترويج أو تحقيق الدخل من على منصتنا في أي مكان في العالم".
وأضاف غليخر قائلا إن "الشبكة الاجتماعية تواصل إبراز الوسائل الإعلامية الحكومية الروسية ونراقب الوضع عن كثب".
وجاء هذا القرار في الشركة الأمريكية بسبب الحرب المفروضة على أوكرانيا من قبل روسيا بحسب زعمهم.