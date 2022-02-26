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تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/قيادي-في-حماس-عهد-أمريكا-كقطب-متفرد-بالعالم-قد-ولى-1059196097.html
قيادي في "حماس": عهد أمريكا كقطب متفرد بالعالم قد ولى
قيادي في "حماس": عهد أمريكا كقطب متفرد بالعالم قد ولى
قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" موسى أبو مرزوق، إن الحرب "الروسية- الأوكرانية"، تشي بنهاية عهد أمريكا كقطب متفرد في العالم. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T15:01+0000
2022-02-26T15:01+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
حركة حماس
روسيا
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جاء ذلك في تصريح إذاعي أدلى به أبو مرزوق وهو عضو المكتب السياسي للحركة، على ما نقلت "فلسطين اليوم".وقال أبو مرزوق: "تشي الحرب بأن عهد أمريكا كقطب متفرد بالعالم قد انتهى، لعدم قدرتها على اتخاذ قرار الحرب ضد روسيا".واعتبر أن أمريكا بذلك "لن تكون مقررًا في السياسة الدولية"، مبينًا أنه "هنا يمكن التحدث عن مستقبل كيان الاحتلال"، في إشارة إلى إسرائيل التي تحظى بدعم أمريكي منقطع النظير.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، إنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة شن حرب ضد روسيا ولن يتم نشر أي قوات أمريكية في أوكرانيا.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد أن بلاده لن ترسل قوات إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب نظام زيلينسكي الذي نصبه الغرب في انقلاب عام 2014، كما استبعد بوتين إرسال قوات إلى أوكرانيا لإنقاذ المواطنين الأمريكيين، إذا تطلب الأمر ذلك، وسحب بالفعل قوات بلاده التي كانت تعمل في البلاد من مستشارين ومراقبين عسكريين.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لليوم الثالث على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الجانب الأوكراني رفض العودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك بعد يوم واحد على مناشدة أطلقها الرئيس الأوكراني باللغة الروسية لموسكو لبدء مفاوضات.وقال بيسكوف بشأن رفض أوكرانيا التفاوض واستئناف العملية العسكرية: "بعد ظهر أمس، فيما يتعلق بالمفاوضات المرتقبة مع القيادة الأوكرانية، أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا (فلاديمير بوتين)، بوقف تقدم قوات الجيش الروسي".وتابع بيسكوف: "بما أن الجانب الأوكراني، في الواقع، رفض التفاوض، فقد استؤنف تقدم القوات الروسية بعد ظهر اليوم وفقا لخطة العملية".
https://arabic.sputniknews.com/20220225/البيت-الأبيض-ليس-من-مصلحة-الولايات-شن-حرب-ضد-روسيا-ولن-نرسل-قوات-إلى-أوكرانيا-1059168749.html
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أخبار أوكرانيا, حركة حماس, روسيا

قيادي في "حماس": عهد أمريكا كقطب متفرد بالعالم قد ولى

15:01 GMT 26.02.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الذهاب إلى بنك الصورعضو المكتب السياسي للحركة ومسئول العلاقات الخارجية فيها موسى أبو مرزوق
عضو المكتب السياسي للحركة ومسئول العلاقات الخارجية فيها موسى أبو مرزوق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" موسى أبو مرزوق، إن الحرب "الروسية- الأوكرانية"، تشي بنهاية عهد أمريكا كقطب متفرد في العالم.
جاء ذلك في تصريح إذاعي أدلى به أبو مرزوق وهو عضو المكتب السياسي للحركة، على ما نقلت "فلسطين اليوم".
وقال أبو مرزوق: "تشي الحرب بأن عهد أمريكا كقطب متفرد بالعالم قد انتهى، لعدم قدرتها على اتخاذ قرار الحرب ضد روسيا".
واعتبر أن أمريكا بذلك "لن تكون مقررًا في السياسة الدولية"، مبينًا أنه "هنا يمكن التحدث عن مستقبل كيان الاحتلال"، في إشارة إلى إسرائيل التي تحظى بدعم أمريكي منقطع النظير.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، إنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة شن حرب ضد روسيا ولن يتم نشر أي قوات أمريكية في أوكرانيا.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد أن بلاده لن ترسل قوات إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب نظام زيلينسكي الذي نصبه الغرب في انقلاب عام 2014، كما استبعد بوتين إرسال قوات إلى أوكرانيا لإنقاذ المواطنين الأمريكيين، إذا تطلب الأمر ذلك، وسحب بالفعل قوات بلاده التي كانت تعمل في البلاد من مستشارين ومراقبين عسكريين.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال حديث هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
تغطية أحداث دونباس
البيت الأبيض: ليس من مصلحة واشنطن شن حرب ضد روسيا ولن نرسل قوات إلى أوكرانيا
أمس, 21:50 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لليوم الثالث على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الجانب الأوكراني رفض العودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك بعد يوم واحد على مناشدة أطلقها الرئيس الأوكراني باللغة الروسية لموسكو لبدء مفاوضات.
وقال بيسكوف بشأن رفض أوكرانيا التفاوض واستئناف العملية العسكرية: "بعد ظهر أمس، فيما يتعلق بالمفاوضات المرتقبة مع القيادة الأوكرانية، أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا (فلاديمير بوتين)، بوقف تقدم قوات الجيش الروسي".
وتابع بيسكوف: "بما أن الجانب الأوكراني، في الواقع، رفض التفاوض، فقد استؤنف تقدم القوات الروسية بعد ظهر اليوم وفقا لخطة العملية".
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس14:45 GMT
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