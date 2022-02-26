https://arabic.sputniknews.com/20220226/قيادي-في-حماس-عهد-أمريكا-كقطب-متفرد-بالعالم-قد-ولى-1059196097.html

قيادي في "حماس": عهد أمريكا كقطب متفرد بالعالم قد ولى

قيادي في "حماس": عهد أمريكا كقطب متفرد بالعالم قد ولى

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" موسى أبو مرزوق، إن الحرب "الروسية- الأوكرانية"، تشي بنهاية عهد أمريكا كقطب متفرد في العالم. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T15:01+0000

2022-02-26T15:01+0000

2022-02-26T15:01+0000

تغطية أحداث دونباس

أخبار أوكرانيا

حركة حماس

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103899/80/1038998083_0:130:2792:1700_1920x0_80_0_0_f121af1dbaff1763d775727c9af52a23.jpg

جاء ذلك في تصريح إذاعي أدلى به أبو مرزوق وهو عضو المكتب السياسي للحركة، على ما نقلت "فلسطين اليوم".وقال أبو مرزوق: "تشي الحرب بأن عهد أمريكا كقطب متفرد بالعالم قد انتهى، لعدم قدرتها على اتخاذ قرار الحرب ضد روسيا".واعتبر أن أمريكا بذلك "لن تكون مقررًا في السياسة الدولية"، مبينًا أنه "هنا يمكن التحدث عن مستقبل كيان الاحتلال"، في إشارة إلى إسرائيل التي تحظى بدعم أمريكي منقطع النظير.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، إنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة شن حرب ضد روسيا ولن يتم نشر أي قوات أمريكية في أوكرانيا.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد أن بلاده لن ترسل قوات إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب نظام زيلينسكي الذي نصبه الغرب في انقلاب عام 2014، كما استبعد بوتين إرسال قوات إلى أوكرانيا لإنقاذ المواطنين الأمريكيين، إذا تطلب الأمر ذلك، وسحب بالفعل قوات بلاده التي كانت تعمل في البلاد من مستشارين ومراقبين عسكريين.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لليوم الثالث على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الجانب الأوكراني رفض العودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك بعد يوم واحد على مناشدة أطلقها الرئيس الأوكراني باللغة الروسية لموسكو لبدء مفاوضات.وقال بيسكوف بشأن رفض أوكرانيا التفاوض واستئناف العملية العسكرية: "بعد ظهر أمس، فيما يتعلق بالمفاوضات المرتقبة مع القيادة الأوكرانية، أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا (فلاديمير بوتين)، بوقف تقدم قوات الجيش الروسي".وتابع بيسكوف: "بما أن الجانب الأوكراني، في الواقع، رفض التفاوض، فقد استؤنف تقدم القوات الروسية بعد ظهر اليوم وفقا لخطة العملية".

https://arabic.sputniknews.com/20220225/البيت-الأبيض-ليس-من-مصلحة-الولايات-شن-حرب-ضد-روسيا-ولن-نرسل-قوات-إلى-أوكرانيا-1059168749.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, حركة حماس, روسيا