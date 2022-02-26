https://arabic.sputniknews.com/20220226/لماذا-ترفض-بعض-أطراف-الصراع-اليمني-مبادرات-وقف-الحرب؟-1059206488.html

لماذا ترفض بعض أطراف الصراع اليمني مبادرات وقف الحرب؟

لماذا ترفض بعض أطراف الصراع اليمني مبادرات وقف الحرب؟

مفارقات كثيرة تشهدها الساحة اليمنية بالحرب المشتعلة منذ سبع سنوات، الجميع يتحدث عن مكاسب على الأرض ورغبة في السلام الشامل، وما إن تُقدم المبادرات والحلول حتى... 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T19:59+0000

2022-02-26T19:59+0000

2022-02-26T19:59+0000

الحرب على اليمن

العالم العربي

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وتبدأ حملات إعلامية يتهم فيها كل طرف الآخر بعرقلة السلام، فما حقيقة ما يحدث على الأرض.. وهل هناك أطراف لها مصلحة في استمرار الحرب؟بداية يقول الخبير العسكري اليمني، العميد ثابت حسين، إن المخاوف من وقف الحرب موجودة لدى الحوثيين "أنصار الله" ولدى حزب الإصلاح التابع للشرعية اليمنية أيضا، باعتبار أن وقف الحرب تعني مفاوضات السلام وحل سياسي شامل، ويعني أيضا العودة إلى الدولة، سواء كانت الدولة اليمنية الاتحادية أو الدولتين، طبقا لطموحات المجلس الانتقالي الجنوبي، وهذا الأمر لا يروق الحوثيين باعتبارهم لا يريدون أي شكل من أشكال الدولة، ويفضلون العمل بعيدا عن رقابة الدولة والدستور والقانون.المستفيدون من الحربوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن وقف الحرب لا يروق أيضا لحزب الإصلاح الذي يعد الوجه الاخر الحوثيين، لأنه يعتمد أيضا على الولاء للمرشد الفقيه، حيث أن أغلبية نشاط جماعة الإخوان تنشط في ظل اللادولة، هذا الأمر هو الذي يجعل حزب الإصلاح له مصلحة أيضا في استمرارية الحرب، ناهيك عن تجار الحروب واقتصاد الحرب الذي تكون خلال السنوات السبع الماضية.وأشار حسين إلى أن هناك طرفا ثالثا له مصلحة في استمرارية الحرب وعدم توقفها، هذا الطرف يتمثل في الحكومات اليمنية المتعاقبة ومنتسبيها الذين يعيشون بالخارج ويستلمون مخصصاتهم بالعملة الأجنبية، بكل تأكيد هؤلاء ليس لهم مصلحة في وقف الحرب، بل إن وقف الحرب سوف يسلبهم المزايا التي يحصلون عليها الآن.بدوره، يقول رئيس مركز جهود للدراسات في اليمن، عبد الستار الشميري، إن السلام في اليمن لا يزال بعيدا، والحرب ستطول لأن الحوثي ليس بمفرده وانما تقف وراءه إيران، والأخيرة إذا دخلت دولة عربية لا تخرج منها إلا بحرب ناجزة كما حدث في الحرب العراقية الإيرانية، كما أنها لم تخرج من لبنان، بل غيرت التركيبة الجغرافية وقسمتها إلى قسمين، ولم تخرج من سوريا واليمن والعراق إلا بحرب ناجزة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذا المشروع الحوثي له أهداف أبعد من اليمن تصل إلى العمق السعودي والإماراتي، وإلى الممرات المائية والكثير من دول الخليج، لذا فإن الحوثي "أنصار الله" لا يريد جزء من اليمن أو مشاركة سياسية، هم يريدون تحقيق ورقة كاملة لأن في اليمن، كما تحققت في دول عربية أخرى، لذلك نرى أن الحرب ستطول، والشرعية مفككة وبها فساد، والألوية اليمنية مخترقة وبها قيادات دينية فاسدة.وأشار الشميري إلى أن هناك العشرات من العوامل الأخرى التي تدفع أي قارىء أو محلل متابع للوضع اليمني، يدرك بسهولة أن تلك الحرب ممتدة وطويلة حتى تحسم عسكريا، ولن تفضي الخيارات السياسية والمبادرات إلى حلول رغم طرح الكثير من المبادرات التي كانت في صالح الحوثيين، لكنه رفضها وسيرفض أي مبادرات أخرى.لغة الحربأما المحلل السياسي اليمني، باسم الشعيبي، فيرى أن جماعة الحوثي، جماعة قائمة على الحرب ولم تحقق ما حققته إلا بالسلاح، وبالتالي السلام والحوار لغة لن يفهموها، ولديهم أيديولوجيا مسلحة قائمة على منطق الغلبة وفرض الأمر الواقع.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الحق الإلهي والاصطفاء هي مبادئ حوثية تقوم عليها الجماعة، وبالتالي الذهاب للحوار والقبول بالشراكة مع المكونات الأخرى يعني التخلي عن هذا الحق الممنوح لهم كما يزعمون.ويعتقد الشعيبي أن الموقف الحوثي الرافض للسلام له ارتباطه بالموقف الإيراني الذي يستخدم الملف اليمني ضمن أوراقه للصراع مع الإقليم والغرب، لذا وبكل تأكيد سيحتاج لبقاء التوتر في اليمن وبالتالي يبقى اليمن رهين حسابات مصالحه ومشروعه التوسعي.ولفت إلى أن ما يتعلق بحزب التجمع اليمني للإصلاح، فإن الحرب قد مكنته من السيطرة على القرار داخل الشرعية والضغط عليه لخدمة مصالحهم الحزبية، مستغلين ضعف الرئيس هادي، لذا فهم يعتقدون أن توقف الحرب والذهاب للسلام يعني ذهاب هذا المكسب، لذلك هم يرون أن استمرار الحرب يعني بقاء مكاسبهم الحزبية والشخصية كذلك.يشار إلى أن حرب المسيرات مشتعلة بين طرفي الصراع في اليمن، حيث أسقطت الدفاعات الجوية لـ"أنصار الله" قبل أسبوعين، طائرة مُسيرة مسلحة تابعة للسعودية، فيما قال التحالف إنه أسقط عدة مسيرات كانت تستهدف أماكن حيوية في المملكة العربية السعودية.وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، التي تسعى لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.

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الحرب على اليمن, العالم العربي